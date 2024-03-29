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Teknoloji Yunan basınının sözleri dünyayı salladı: Türkiye bir süper endüstriyel güç diyerek açıkladı! Gündeme oturdu
Teknoloji

Yunan basınının sözleri dünyayı salladı: Türkiye bir süper endüstriyel güç diyerek açıkladı! Gündeme oturdu

Yeniakit Publisher
2024-03-29 17:00:00 - 2024-03-29 17:32:47
Yunan basınının sözleri dünyayı salladı: Türkiye bir süper endüstriyel güç diyerek açıkladı! Gündeme oturdu

Yunan basınında en son analizlerde Batı'nın Rusya karşıtı politikalarının, Türkiye’yi bir süper güç haline getirdiği belirtildi. Türkiye’nin ABD'ye top mermisi ihraç ettiği hatırlatılırken, "Türkiye savunma sanayiinde artık endüstriyel bir güç haline geldi" ifadesine yer verildi.

Yunan basınında yapılan son analizlerde Batı'nın Rusya karşıtı politikalarının, Türkiye’yi bir süper güç haline getirdiği belirtildi. Türkiye’nin ABD'ye top mermisi ihraç ettiği hatırlatılırken, "Türkiye savunma sanayiinde artık endüstriyel bir güç haline geldi" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında katettiği ilerleme bir kez daha Yunan basınında.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor.

Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda."Türkiye artık endüstriyel bir güç oldu"

Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden News Break, "Batı’nın Rus düşmanlığı, Türkiye’yi bir ‘süper güç’ haline getirdi. Özellikle savunma sanayiinde Türkiye artık endüstriyel bir güç oldu…" ifadelerine yer verdi.
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Analiz haberde, Batı dünyasının Rusya’ya karşı takındığı tavır ve Rusya karşıtı politikalarının bölgeye etkisi değerlendirildi.

Bu durumun, Türk savunma sanayii ürünlerine olan ilginin artmasını sağladığına dikkat çekildi.

Türk firması Teksas'ta fabrika inşa ediyor

Türkiye’nin ABD'ye en çok top mermisi satan ülke olmaya hazırlandığı vurgulandı.

Pentagon’un 2024'te teslim edilmek üzere bir Türk firmasından 116 bin savaşa hazır top mermisi satın aldığı, diğer bir Türk firmasının da Teksas'ta fabrika inşa ettiği hatırlatıldı.

2025 yılına kadar Amerikan yapımı 155 mm top mermilerinin yaklaşık yüzde 30'unun burada üretileceği belirtildi.

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Vahap Kalyoncu

Demekki Yunanda da Akıllı adamlar nadir olsada varmış.
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