Yunan basınından CHP'ye büyük alkış! Skandal açıklamaları gavuru sevindirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akdeniz'de doğalgaz aramasına ilişkin bir soru önergesi verdiğini anımsattı.

Önergenin, buradaki aramaların şeffaf şekilde ve nasıl olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine yönelik olduğunu dile getiren Özkoç, arkasında ya da önünde başka bir niyetin bulunmadığını belirtti.

Yunanistan'ı sevindiren skandal açıklama

Ancak Özkoç, bu sözlerin ardından, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler, Yunan basınında manşetleri süsledi. Yapılan haberlerde, CHP'nin tavrından duyulan memnuniyet dile getirildi.