0553 313 94 23

Yunan basınından CHP'ye büyük alkış! Skandal açıklamaları gavuru sevindirdi

CHP'nin "Kıbrıs sorunu çözülmeden doğalgaz çıkarılmasın" önerisi, Yunan medyasında büyük bir beğeniyle karşılandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:59
Yunan basınından CHP'ye büyük alkış! Skandal açıklamaları gavuru sevindirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akdeniz'de doğalgaz aramasına ilişkin bir soru önergesi verdiğini anımsattı.

Önergenin, buradaki aramaların şeffaf şekilde ve nasıl olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine yönelik olduğunu dile getiren Özkoç, arkasında ya da önünde başka bir niyetin bulunmadığını belirtti.

Yunanistan'ı sevindiren skandal açıklama

Ancak Özkoç, bu sözlerin ardından, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler, Yunan basınında manşetleri süsledi. Yapılan haberlerde, CHP'nin tavrından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:59
  1. Yunan basını CHP'yi konuşuyor
  2. engin özkoç
  3. chp
  4. yunanistan
  5. akdeniz
  6. cumhuriyet halk partisi
  7. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  8. Kıbrıs Rum Kesimi
  9. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  10. TBMM

YORUM YAZ

  • RemziRemzi30 dk önce
    Petrol bulma durumu varsa tabiki arayalım bulalım cikartalim.Petrolun emaresi yoksa 2milyar dolar maliyet ekonomimizi yoracak halka elektrik su doğalgaz ÖTV KDVbenzin motorine patatese patlicana zam olarak yansır.
  • Ö..Ö..49 dk önce
    Chp = Cavır haltı partisi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Yunanistan 'nın, Çıkarlarını Koruyacaksan, Git Yunanistan da, Millet Vekili Ol. Burada İşin Ne?Şerefsiz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu
  1. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 11'ler..
  2. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
  3. AB-Arap Birliği Zirvesi sona erdi
  4. Kaymakam Bilici, petrol kuyusunda..
  5. Türk Konseyi'nden, Askar Mamin'e..
  6. Bozbey: “Kol kola girerek sorunların..
  7. Hasankeyf’te atlar silahla vuruldu
  8. Başkan Atilla’dan HASEV’e ziyaret
  9. İki taraf anlaştı! 4 milyon 600 bin..
  10. 28 Şubat mağduru Hatice Tang: Darbe..
  11. Sağlık Bakanını karşısında gören hasta..
  12. B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?
  13. Nasıranlı: “Uyuşturucu ile mücadelede..
  14. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
  15. Güney Kore, Guaido'yu "geçici devlet..
  16. Fenerbahçe stada ulaştı
  17. Elazığ Adliyesi'nde rüşvet operasyonu!..
  18. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD..
  19. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
  20. Beşiktaş derbi için yola çıktı
  21. Bakan Varank'tan MHP'ye ziyaret
  22. Pazar esnafından Başkan Tosun’a yoğun..
  23. Fenerbahçe taraftarları Vodafone..
  24. Huzursuz bacak sendromu nedir? Nasıl..
  25. Markaya bebek benzetmesi
  26. Evkur Yeni Malatyaspor'da kupa maçı..
  27. TFF’den Manisalı genç hakem için..
  28. Bursa’da bin 400 litre kaçak alkol ele..
  29. Sivas'ta hastanede taşkınlık
  30. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden..
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

Günün Karikatürü

24 Şubat 2019
Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler