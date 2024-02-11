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Dünya Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...
Dünya

Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...

Yeniakit Publisher
2024-02-11 01:44:00 -
Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı Yunan basınında geniş yer buldu. Pentapostagma gazetesi haberin başlığını 'Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü' şeklinde duyurdu.

Dün itibarıyla dünyaya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesine kavuştu ve yakında Türkiye'ye dönüyor. Gezeravcının uzay ziyaretinin yankıları devam ederken komşu basınında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Yunan gazetesi Pentapostagma, "Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü" diye yazdı.

19 Ocak’ta başlayan uzay görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Yunan gazetelerinde de haber oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza atan Gezeravcı ve diğer astronotları taşıyan Dragon kapsülü dün Florida’da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.

Dünya medyasının yakından izlediği uzay yolculuğu Yunan basınında da yankı buldu.

Türkiye'nin ve Gezeravcı'nın başarısını sayfalarına taşıyan Yunan gazetesi Pentapostagma, haberin başlığını "Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü” şeklinde verdi.
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Kaynak: TRT Haber

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