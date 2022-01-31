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Gündem Yunan basını yazdı: Türkiye'nin adımları jeopolitik verileri değiştirdi
Gündem

Yunan basını yazdı: Türkiye'nin adımları jeopolitik verileri değiştirdi

Türkiye'nin İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ile yürüttüğü normalleşme adımlarının Yunanistan'ı yakından ilgilendirdiğini aktaran Yunan basını, Türkiye'nin attığı stratejik adımların jeopolitik verileri değiştirdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:31:00 -
Yunan basını yazdı: Türkiye'nin adımları jeopolitik verileri değiştirdi

Türkiye ile bölgesel ülkeler arasında yürütülen normalleşme sürecini gündemine alan Yunan basını, jeopolitik verilerin değiştiğini yazdı. Rusya-Ukrayna krizine değinen analiz yazısında Dedeağaç askeri üssünü kullanan ABD'nin daha fazla taviz talep etme olasılığının Yunanistan'ı endişelendirdiği belirtildi.

İran gibi Türkiye'nin de Batı sisteminden kopma ihtimalinin ABD'yi korkuttuğu ifade edilirken Türkiye'nin İsrail, BAE ve Mısır'la yürüttüğü normalleşme adımlarının Atina'yı yakından ilgilendirdiği kaydedildi.

İsrail Devlet Başkanı Yitzhak Herzog'un Şubat ayında Ankara'ya yapacağı ziyarete dikkat çekilen yazıda "İsrail'de Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulması yönünde ciddi bir istek var" denildi.

Libya'nın Yunan çıkarları için önemine vurgu yapılırken Atina hükümetinin tüm girişimlerine rağmen Türkiye'nin Trablus'ta etkili bir faktör olarak yerini koruduğu belirtildi.

Türkiye'nin Batı ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi nedeniyle jeopolitik verilerin değiştiğini yazan Yunan basını, Atina hükümetinin konumunu yeniden şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.

star.com.tr

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Birileri Yunana Yakındaki düşmanın uzaktaki dosttan iyi olduğunu söylemeli.
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