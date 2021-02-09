Yunan basını: Türkiye ile rekabet etmekte zorlanacağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir'in açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, Türkiye'nin Egnatia demiryolu projesinden yararlanmak için Bulgaristan'da büyük bir tedarik merkezi kuracağını yazdı.

"Bulgaristan bizim için çok önemli bir ülke. Sadece bir komşu değil, aynı zamanda Avrupa'ya açılan kapımız. İhracatımızın yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyorsa bu ihracatın çok büyük bir kısmı yıllık 1 milyon tır ile bu ülke üzerinden geçiyor. Alternatif lojistik kanalları geliştirip ihracat tırlarımızı Bulgaristan'dan ve Balkanlardan hızlıca geçirip Avrupa'da bir lojistik merkezi kurabiliriz. Avrupa'ya gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın yüzde 20'lik bölümünü trenle aktarabiliriz. Kapıkule'den hızlı geçebilmek anlamında bir tır sahası ya da tren sahası gibi lojistik merkezleri kurulabilir."

Sarıbekir'in yukarıdaki sözlerine dikkat çeken Yunan basını, kurulacak merkezle Türk mallarının Avrupa'ya daha hızlı ulaşımını sağlayacağını yazdı. Planlanan projenin Yunanistan için tehlike arz ettiği ifade edildi. Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve Rusya pazarlarında Türk ürünleriyle rekabet etmekte zorlanacağı belirtildi.

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