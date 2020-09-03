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Dünya Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar
Dünya

Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar

Provokasyonda sınır tanımayan Yunan basını Türkiye’nin yayınladığı ikinci NAVTEX’i Rusların yapacağı tatbikata bağladı. Ayrıca basın, Türk ordusunun Rusları uyardığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:06:00 -
Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile gerilim devam ederken Türkiye ikinci NAVTEX’i yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele alarak Yunanistan ve arkasındaki ülkelere göndermede bulundu.

Akar gözdağı vererek, ‘geldikleri gibi giderler’ dedi.

NAVTEX yayınlanması üzerine Yunan basınından peş peşe açıklamalar geldi. Provokasyonda sınır tanımayan Yunanistan’ın Ekathimerini basınından dün Rusların planladığı canlı yangın tatbikatlarına ilişkin iki seyir teleksi yayınlandı.

Rus donanması bölgede

Yayında özellikle Türkiye’nin Yunan adası Kastellorizo yakınlarındaki bir bölgede sismik araştırma yaptığı ayrıntıları yer aldı.

Türk donanması NAVTEX’ten sonra Oruç Reis’in aktif olduğunu belirtti.

Yunan basını skandal iddia ortaya atarak NAVTEX’in Rus donanmasının bölgede gerçekleştirdiği yangın tatbikatı için yayınlandığını söyledi. Açıklamalara, Türk ordusunun Rusları uyardığı da eklendi.

Türk ordusu NAVTEX yayınından sonra bölgede atış eğitimleri yapılacağının sinyallerini verdi.

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