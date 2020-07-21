Yunan basını duyurdu: Türkiye, Atina'yı tedirgin etti

Yunan Kathimerini gazetesinin haberinde, “Antalya Hidrografi Dairesi, bugünden itibaren 2 Ağustos’a kadar Kastellorizo (Meis) Adasının güneyi ve doğusunda sondaj çalışmalarını açıkladı. Ankara’da, ‘Oruç Reis’ sismik araştırma gemisinin bu bölgede bulunacağını duyurdu ve bu nedenle ülke genelindeki ordu birlikleri alarma geçirildi” ifadesine yer verildi.

Son birkaç saat içinde Aksaz Deniz Üssü’nde hareketliliğin arttığı, üsten 15 savaş gemisinin çıkmasının Atina ve Yunan filosunda tedirginliğe neden olduğu ifade edilen haberde, bu nedenle Yunan filosunun alarma geçirildiği aktarıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Kıbrıs ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un da Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndüğünü bildiren gazete, “Atina’nın, sonbahara kadar sürecek dönemde Doğu Akdeniz’deki genel krizin alevlenmesine hazır olduğu kaydedildi, çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki gelişmeleri hızlandırma istediği yönünde belirtiler var. Türk aktivitesindeki olası artış, Yunanistan ve Mısır arasındaki münhasır ekonomik bölge sınırlama anlaşmasını önleme ya da ABD’deki seçimler öncesinde veya Avrupalılar henüz yaz tempolarında çalışırken gelişmeleri hızlandırmaya yönelik olacak” diye yazdı.