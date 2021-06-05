Yunan basını böyle isyan etti: Bizi dışladılar
Almanya'da düzenlenecek Libya konulu konferansa Yunanistan'ın davet edilmemesi Yunan medyasında tepkiyle karşılandı. "Greek City Times" adlı haber sitesi, "Yunanistan, Libya'da güçlü bir askeri varlık göstermediği için görüşmelerden dışlandı. Almanya, Türk-Alman ilişkilerini Yunan-Alman ilişkilerine tercih etti" ifadelerini kullandı.
Almanya'da düzenlenecek Libya konulu Berlin Konferansı'na Yunanistan davet edilmemişti. Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüşerek karardan "memnuniyetsizlik" duyduklarını bildirmişti.
"Türkleri tercih ettiler"
Bu gelişme Yunan medyasında kendine yer buldu. Greek City Times haber sitesi, Almanya'nın Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan, Libya'da güçlü bir askeri varlık göstermediği için görüşmelerden dışlandı. Almanlar, Yunanistan AB'ye üye olmasına rağmen Türkiye'yi davet ettiler. Almanya, Türk-Alman ilişkilerini Yunan-Alman ilişkilerine tercih etti."