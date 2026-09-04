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Spor Adil Demirbağ için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
Spor

Adil Demirbağ için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

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Adil Demirbağ için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Adil Demirbağ ile sözlü anlaşmaya varıldığı ve Konyaspor'la final görüşmesi yapılarak 3 milyon Euro seviyesinde teklif sunulacağı iddiaları için yalanlama geldi.

Adı sıkça gündemde olan ve son günlerde sarı lacivertlilerin Adil Demirbağ ile sözlü anlaşmaya vardığı, Konyaspor ile son bir görüşme gerçekleştirerek 3 milyon euro seviyesinde bir teklif yapacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, futbolcuyla anlaşıldığı ve Konyaspor'a final teklifi yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Adil Demirbağ’ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."

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