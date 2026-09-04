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Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

Petrol ülkesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta benzin istasyonları teker teker kapanmaya başlaması sonrası ülkede benzin krizine yol alçı.

#1
Foto - Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

Petrol zengini Irak'ın başkenti Bağdat'ta nedeni henüz bilinmeyen şekilde bazı akaryakıt istasyonlarının hizmet vermemesi nedeniyle "benzin krizi" yaşandı.

#2
Foto - Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

İSTASYONLAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

#3
Foto - Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

Bağdat'taki bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluşurken bu durum kent trafiğini de olumsuz etkiledi. Krizin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

Irak, yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış rezerviyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve ihracatçılarından biri sayılıyor.

#5
Foto - Varlık içinde yokluk çekiyorlar: Petrol zengini ülkede benzin bulamıyorlar!

Ancak Irak'ın petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında, yüzde 60'lık gerilemeyle günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düştü. Temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanma başlamıştı

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