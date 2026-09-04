Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Piyade Albay Elitaş da çocuklara yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern oyun parkı, Mehmetçiğin Kosovalı kardeşlerine, buradaki evlatlarımıza olan sevgisinin ve Türk milletinin bitmek bilmeyen desteğinin somut bir nişanesidir.” diye konuştu.