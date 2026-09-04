  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşlar cepleri yakıyor: Küresel gıda fiyatları tavana vurdu! Stefanıe Gaziantep’te halime oldu Abdülhamid Han’dan etkilendi Müslümanlığı seçti Kars’ta kayalara oyulmuş! Orta Çağ'ın izlerini taşıyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı tek tek uyardı: Aman bu noktalara dikkat edin... Pentapostagma: ABD gemi işini Türkiye'ye verirse bizim için çok kötü olur Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı! ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda... Çelik tencere, krep tava, nevresim seti..! BİM'de 4-9 Eylül 2026 kataloğunda neler var neler
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil-asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Kosova’nın Prizren şehrindeki Emin Duraku İlkokuluna oyun parkı kuruldu.

#1
Foto - Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Okulda düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, Emin Duraku İlkokulu Müdürü Rrahim Bektashi’nin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

#2
Foto - Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Başkonsolos Topçu, yaptığı konuşmada, barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla dost ve kardeş ülke Kosova’da bulunan Türk askerinin çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Topçu, Türkiye’nin Kosova’da görev yapan tüm kurumlarıyla benzeri projeleri sürdüreceğini vurguladı.

#3
Foto - Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Piyade Albay Elitaş da çocuklara yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern oyun parkı, Mehmetçiğin Kosovalı kardeşlerine, buradaki evlatlarımıza olan sevgisinin ve Türk milletinin bitmek bilmeyen desteğinin somut bir nişanesidir.” diye konuştu.

#4
Foto - Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Bütüç ve Bektashi de sundukları desteklerden dolayı Mehmetçiğe teşekkür etti.

#5
Foto - Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu

Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin gösteri sunduğu tören, oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi. Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gündem

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Adana’da görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yerine vekalet edecek isim konusunda yaşanan seçim ve yargı süre..
Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu
Gündem

Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında göz..
İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!
Gündem

İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi. Mahk..
Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor

Yıllık tüketici enflasyonu üst üste üçüncü ayda gerileyerek Ağustos'ta yüzde 31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçek..
Gülistan Doku soruşturmasında şok detaylar! Komutanın eşinin telefon görüşmesi tesadüfün çok ötesinde!
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında şok detaylar! Komutanın eşinin telefon görüşmesi tesadüfün çok ötesinde!

Türkiye’nin gündemine damga vuran Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve..
Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
Gündem

Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23