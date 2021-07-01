Yunan bakandan şok itiraf: Bu olursa işimiz biter

Atina yönetimi, koronavirüs salgınına ilişkin gündeme getirilen dördüncü dalgaya karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, 'Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter' uyarısında bulundu.

Euro bölgesinde daha önce geri ödenmeye yüksek seviyelerde kredilerle gündeme gelen Yunanistan, pandemi nedeniyle maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yeni Şafak'ın Yunan basınından Ethnos gazetesinden aktardığı habere göre, Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığına işaret ederek, "Olgunlaşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Para yok" itirafı

Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu. Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, iş insanlarıyla yaptığı konuşmada, "Diğer kişinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Gardiyan değilim, herkesi ikna edemem." dedi.