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Gündem Yunan bakandan küstah sözler! Türkleri yok saydı
Gündem

Yunan bakandan küstah sözler! Türkleri yok saydı

Türkleri yok sayarak skandal açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan’da Türk azınlık yoktur" dedi. Bununla da yetinmeyen Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan ziyaretinde Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesini "provokatif" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:47:00 -
Yunan bakandan küstah sözler! Türkleri yok saydı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın Patras şehrinde düzenlenen 9. Bölgesel Büyüme Konferansı'nda Türkiye’yi hedef aldı ve ülkesindeki Türkleri yok saydı. Dendias, ülkesinde Türk azınlığın olmadığını savundu.

"Çavuşoğlu'nun ziyareti provokatifti"

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Yunan bakan, bunun "provakatif bir adım" olduğunu söyledi.

Yine AB'nin arkasına sığındı

Dendias, "Yunanistan kendine güvenen bir Avrupa ülkesidir" ifadesini kullanarak bir kez daha Avrupa Birliği’nin arkasına sığınmaya kalkıştı.

 

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Yorumlar

angarali

o zaman nikos denilen tarih bilmez anguta bizdede Rum yok bartelemeos yok demek lazım ordakilerin Türk olduğunu kendiside essek gibi biliyorsa işine gelmiyor
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