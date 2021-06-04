Yunan bakandan küstah sözler! Türkleri yok saydı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın Patras şehrinde düzenlenen 9. Bölgesel Büyüme Konferansı'nda Türkiye’yi hedef aldı ve ülkesindeki Türkleri yok saydı. Dendias, ülkesinde Türk azınlığın olmadığını savundu.

"Çavuşoğlu'nun ziyareti provokatifti"

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Yunan bakan, bunun "provakatif bir adım" olduğunu söyledi.

Yine AB'nin arkasına sığındı

Dendias, "Yunanistan kendine güvenen bir Avrupa ülkesidir" ifadesini kullanarak bir kez daha Avrupa Birliği’nin arkasına sığınmaya kalkıştı.