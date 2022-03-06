Yunan Bakan ve Meral Akşener pişti oldu! Skandal çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında “Putin haddini aşmıştır. Vakit, boş laf değil yaptırım vaktidir. Vakit, çekimser kalma değil zalimin karşısında dik durma vaktidir" dİyerek Türkiye’nin Rusya’ya karşı tavır alması gerektiğini söylemişti.

Akşener’in bu devlet aklından uzak çağrısının ardından benzer bir çağrı da Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis’ten geldi.

"Türkiye olmadan olmaz"

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Avrupa Birliği ülkelerine, Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’ye baskı yapmalarını isteyeceklerini belirtti. Varvitsiotis, “Bu yaptırımlar Türkiye olmadan, Rus ekonomisine istendiği kadar güçlü darbe vuramayacak” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Fransa’nın Arles kentinde düzenlenen Avrupa Birliği ülkelerinin resmi olmayan zirvesinde konuşan Varvitsiotis “özellikle Zaporojye Nükleer Santrali’ne yapılan gece saldırılarından sonra” Ukrayna’daki son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya’ya yönelik yaptırımlara tüm NATO ülkelerinin katılmasının önemli olduğunu belirten Varvitsiotis, “Bu nedenle AB’deki ortaklarımızdan Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar konusunda diğer AB ülkelerinin taleplerine uyması için baskı yapmalarını isteyeceğiz. Bu yaptırımlar Türkiye olmadan, Rus ekonomisine istendiği kadar güçlü darbe vuramayacak” ifadelerini kullandı.