Yunan bakan Varoufakis açıkladı O tanıdığım bir gazetecidir

Ancak resimlerde diğerlerinin yanı sıra bir gazetecinin de görüldüğü bildirildi.

İÇ ÇAMAŞIRLI PAYLAŞTILAR

İsrail gazeteleri Haaretz ve The Times of Israel, diğer yayın kuruluşlarının yanı sıra, görüntülerin "tutuklanan teröristlere" ait olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLERDE GAZETECİ VE OKUL MÜDÜRÜ

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemcisi Rami Abdu görüntülerde Hamas'la bağlantısı olmayan bir kişinin olduğunu ifade etti.

Londra merkezli haber sitesi Al-Araby Al-Jadeed, muhabirlerden birinin tutuklandığını ve paylaşılan görüntülerde görüldüğü belirtildi. Görüntülerdeki kişinin ise gazeteci Dia Kahlout olduğu iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2015'te kısa bir süre Yunanistan'ın maliye bakanı olarak görev yapan Yanis Varoufakis de Kahlout'u tanıdığını belirterek sosyal medya hesabından paylaştı.

Varoufakis paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemcisi Rami Abdu, İsrail ordusu tarafından Gazze'de birçok siville birlikte kaçırılan arkadaşı Dia Kahlout için “Ona gitmesi, güneye taşınması için yalvardım. O ise engelli kızını ve yaşlı annesini bırakamayacağını söyledi." dedi.