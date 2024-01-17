Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı: Gazze ve Orta Doğu'daki büyük riskler!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır ziyaretinin amacının Gazze ve Orta Doğu'daki kriz hakkında görüş alışverişi olduğunu belirtti. Yerapetritis, bölgedeki insani krizin durdurulması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği sağlamak için ortak bir amaca sahip olduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır ziyaretinin asıl amacının, Gazze ve Orta Doğu'daki kriz hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.Başkent Kahire'de bulunan Yerapetritis, Mısır'daki Al Ahram gazetesinin sorularını yanıtladı.Bölgede yaşanan insani krizin durdurulması için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Yerapetritis, Batı Şeria'daki durum, Lübnan'daki krizin devam etme ihtimali ve Kızıldeniz'de gerilimin tırmanmasından kaygı duyduğunu ifade etti.Mısır'a düzenlediği ziyaretin asıl amacının, Gazze ve Orta Doğu'daki kriz hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirten Yerapetritis, şunları aktardı:"Mısır'ın bölgede istikrarın direği olmasını gerçekten takdir ediyoruz. Yunanistan, ilkeli bir dış politika izleyerek, çatışmanın başlangıcından bu yana tutarlı bir duruş sergiledi. Gazze'ye insani yardım gönderen ilk ülkelerden biri olduk. Refah aracılığıyla Gazze'ye insani yardım sağlanmasında Kahire'nin rolünü vurgulamak isterim. Mısır olmasaydı uluslararası toplum, Gazze'ye yardım sağlayamazdı."Yunanistan ve Mısır'ın ortak amacının Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği sağlamak olduğunu kaydeden Yerapetritis, Kuzey Afrika'dan gelen göç akışının önemli bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.Enerji sektörüne de önem verdiklerini dile getiren Yerapetritis, Yunanistan'ın, Güneydoğu Avrupa'nın ana enerji merkezi olma hedefini taşıdığını söyledi.

Yerapetritis, yeşil enerjiyi Mısır'dan Yunanistan ana karasına ve oradan da diğer Avrupa ülkelerine deniz altı kablosuyla aktarmayı planladıkları GREGY Yeşil Enerji Nakil Hattı'nın tamamlanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.Yunanistan ile Mısır arasında 2020'de imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik doğasının göstergesi olduğunu anlatan Yerapetritis, iki ülkenin de karşılıklı ilgi duyulan tüm alanlarda işbirliğini genişletme ve her alanda yeni potansiyel girişimleri keşfetme arzusunun bulunduğuna işaret etti.