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Dünya Yunan Bakan Dendias'ın açıklaması kızdırdı
Dünya

Yunan Bakan Dendias'ın açıklaması kızdırdı

İstanbul'a 5 Mart Pazar günü ziyarete gelecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul ismini kullanmayıp tweetinde "Yarın Konstantinopolis'e seyahat edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 04:30:00 -
Yunan Bakan Dendias'ın açıklaması kızdırdı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün İstanbul'a ziyarette bulunacağı bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dendias, bugün Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak.

İstanbul'a gelecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, attığı tweette tarihi yok sayarak küstahça "Konstantinapolis" ifadesini kullandı. Bu durum twitter'da büyük tepki topladı.

Skandal sözler

Dendias şu açıklamada bulundu:

"Yarın Konstantinopolis'e seyahat edeceğim. Ortodoks Patriklik ve Archieratic Pazar gününe katılacağım ve Hazretleri Ekümenik Patrik Bartholomew tarafından karşılanacağım."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul yerine Konstantinople

Dendias'ın İstanbul yerine Konstantinople yazması tepki alırken, Fener Rum Patriği Bartholomeos için 'Ekümenik Patrik' ifadesi kullanması da dikkat çekti.

Bu paylaşımın ardından Dendias'ın ifadelerini değiştirerek benzer bir paylaşım yaptığı görüldü.

Sonra paylaşımını düzeltti

Dendias yaptığı yeni paylaşımda ise şunları yazdı:

"Yarın Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul'da, @EcuPatriarch anma törenine katılacağım."

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