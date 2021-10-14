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Dünya Yunan Bakan ABD'de gaza geldi! 'Savaşa hazırız'
Dünya

Yunan Bakan ABD'de gaza geldi! 'Savaşa hazırız'

ABD'de bir takım ziyaretle gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin egemenliklerinin tehlike altında olduğunu savunarak savaşa hazır olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:42:00 -
Yunan Bakan ABD'de gaza geldi! 'Savaşa hazırız'

Geçtiğimiz günlerde Fransa ile protokol imzalayan Yunanistan, bu sefer de ABD ile masaya oturdu.

Yakın zamanda ABD ile yapılan tatbikatlarla birlikte belirli noktalara üs kurulmasına sıcak bakan Yunanistan, iki ülke arasındaki anlaşmaları masaya yatırdı.

Protokol imzalanması sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuka riayet ettiği açıklamalarını yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD- Yunanistan iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Durum her an savaşa gidebilir"

Aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinen Dendias, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir." dedi.

"Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya"

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı." ifadelerini kullandı.

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