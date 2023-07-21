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Dünya Yunan astsubay Yunan komutanı rehin aldı Yunan polisi kurtardı
Dünya

Yunan astsubay Yunan komutanı rehin aldı Yunan polisi kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 22:29:00 -
Yunan astsubay Yunan komutanı rehin aldı Yunan polisi kurtardı

Yunanistan ordusunda görevli bir astsubay, kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin tuttu. Yunan polisi yaptığı operasyonla Yunan astsubayı gözaltına aldı.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı.

Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.

Yunan astsubay gözaltına alındı

Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi.
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