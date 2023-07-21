Yunan astsubay Yunan komutanı rehin aldı Yunan polisi kurtardı
Yunanistan ordusunda görevli bir astsubay, kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin tuttu. Yunan polisi yaptığı operasyonla Yunan astsubayı gözaltına aldı.
Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı.
Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.
Yunan astsubay gözaltına alındı
Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi.
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