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Sosyal Medya Yunan askerlerinin geçit töreni görüntüleri gündem oldu!
Sosyal Medya

Yunan askerlerinin geçit töreni görüntüleri gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 22:57:00 - 2024-03-25 23:24:41

Yunanistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla geçit töreni gerçekleştiren Yunan askerlerinin görüntüsü sosyal medyada alay konusu oldu.

Törende görüntüleri kaydedilen Yunan askerlerinin bir türlü senkron olamamaları çok konuşuldu.

Yunanistan,  25 Mart Bağımsızlık gününü kutladı. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geçit töreni ise gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, tören sırasında askeri kortejin senkron içinde yürüyemediği anlara ait görüntüler yer aldı.

Video alay konusu oldu.

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