Sarıgül ailesinin kara para iddiaları neden konuşulmuyor? Karahasanoğlu sol medyaya yüklendi

Ali Karahasanoğlu, köşe yazısında Mustafa Sarıgül ve ailesi etrafındaki kara para aklama iddialarının medyadaki yansımalarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu, yıllar önce Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'e yönelik söylediği “CHP'ye genel başkanlık yapacak kişi, bu partiyi satmamış olacaktır” ve “CHP'yi satın almaya da kalkışmamış bir kişi olmalıdır” sözlerini hatırlatarak, Sarıgül üzerinden Ekrem İmamoğlu'na uzanan siyasi bir karşılaştırma yaptı.

“İKİ VİLLA NE İSE 100 MİLYON AVRO DA AYNI ŞEY”

Ekrem İmamoğlu hakkındaki villa tartışmalarına da değinen Karahasanoğlu, “Ekrem İmamoğlu için iki villa ne ise, Mustafa Sarıgül için de 100 milyon avro aynı şey” ifadelerini kullandı.

Sarıgül cephesinden 100 milyon avroluk para transferinin gerçekleşmediği ve rakama sonradan sıfırlar eklendiği yönünde savunmalar yapıldığını aktaran Karahasanoğlu, söz konusu iddiaların ayrıntılı biçimde sorgulanması gerektiğini kaydetti.

KARAHASANOĞLU'NDAN MUHALİF MEDYAYA TEPKİ

Karahasanoğlu'nun asıl dikkat çektiği nokta ise gazeteciler Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel üzerinden gündeme getirdiği iddialar oldu.

Karahasanoğlu, Terkoğlu'nun anlatımından hareketle Ağırel'in Almanya'da bulunduğu sırada Sarıgül hakkında birtakım bilgilere ulaştığını aktardı. Yazıda, bazı kişilerin Ağırel'e Sarıgül'ün büyük miktarda parayı Türkiye'ye getirerek aklamak amacıyla kendileriyle irtibat kurduğunu söylediği öne sürüldü.

Karahasanoğlu, bu kadar ağır iddiaların bir gazetecinin bilgisine ulaşmasına rağmen neden haberleştirilmediğinin açıklanması gerektiğini belirterek muhalif medyaya tepki gösterdi.

“GÖKÇEK'İ HABER YAPIYOR, SARIGÜL'Ü YAPAMIYOR”

Yazısının sonunda Murat Ağırel'in Türkiye'ye döndükten sonra Melih Gökçek hakkında haberler yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, Sarıgül hakkındaki bilgilerin ise kamuoyuna aktarılmadığını belirterek şu sözlerle yüklendi:

“Ağırel Türkiye'ye dönüyor, Gökçek'i haber yapıyor yalanlarla... Sarıgül'ü haber yapamıyor gerçeklerle...”

Karahasanoğlu, Sarıgül ailesi hakkındaki kara para aklama iddialarının siyasi kimliklere bakılmaksızın araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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