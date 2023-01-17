Yunan analistten çok konuşulacak itiraf: Türkiye'nin bu silahı donanmamız için en büyük tehdit

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Yunan Askeri Analist Giannis Paliouras, katıldığı bir programda Türkiye'nin Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ hakkında dikkat çeken değerlendirmelede bulundu.

ULAQ'ı Yunanistan için "korkutucu bir sorun" olarak nitelendiren Paliouras, "Şu anda Türkler onu hizmete sokmaya hazırlanıyorlar. Zaten üzerinde silahlarla bazı testler yaptılar" dedi.

ULAQ'ın silahlarla ve sensörlerle dolu bir platform olduğunu dile getiren Paliouras, şunları kaydetti:

"Nesnel olarak bakarsak bu gemi bir tehdit gibi görünmüyor. Hafif silahlı, zırhı yok, hava koşullarında hassas, pek birşey yapamıyor. Ancak bu tarz sistemlerin asıl sıkıntısı tek başına atılan bir adım olmaması. Türkler yapay zeka alanında ciddi atılım yaptılar. Stratejilerine göre bu sistemleri yoğun olarak kullanacaklar. 10, 20, 50, 100 adetlik insansız sürüler halinde birbirleriyle iletişim kuracaklar, işbirliği yapacaklar, herhangi bir insan müdahalesi olmadan kendi başlarına birbirleri ile çalışacaklar."

"Ege'deki yeni tehdit Türk SİDA'ları"

"Bunlar feda edilebilir. Zaten asıl sahip oldukları avantaj düşük fiyatlarıdır" diyen Paliouras, şöyle devam etti:

"Bu gemilerin tanesi 1 milyon euro olsa 100 tanesi 100 milyon euro olur. Ve hepsini 1 milyar dolarlık bir fırkateyne karşı yollayabilirsiniz. Bu gemiler yüzde 80'lik zaiyat vererek o fırkateyni çatışmadan çıkarmayı başarsalar bile bu onlar için bir kazançtır. Yani Ege'deki yeni tehdit bu."

"Yani bu şeyler programlanmış ve insanlar tarafından işletilmiyor mu?" sorusuna ise Paliouras, şu cevabı verdi:

"Operatör sadece denetliyor, çalıştırmıyor, hedefin özelliklerini ve görevin profilini veriyor. Ve bu gemiler birlikte otonom bir şekilde işbirliği yapıyor ve nasıl çalışacaklarına kendileri karar veriyorlar."

Sunucunun "Giannis bunların ileride daha da gelişeceği ve daha ağır ekipmanlar taşıyacağı açıktır" sözleri üzerine Paliouras, "Türkler zaten bunları hafif torpidolarla donatma niyetini gösterdiler. Bu hemen olacak birşey değil ama gelecekte göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.