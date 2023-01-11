Yunan analist isyan etti: Türkiye'ye karşı kullanmamız gereken silahları Ukrayna'ya gönderiyoruz

Yunan Askeri Analist Paris Karvounopoulos, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kullanması gereken silahları Ukrayna'ya göndererek büyük bir hata yaptığını söyledi.

Karvounopoulos, "Ege'ye giren Türklerin savaş uçakları her zaman silahlı uçuyor. Bu detaydan bahsediyorum çünkü jetler arasında it dalaşı söz konusu olduğunda potansiyel bir kaza hepimizin korktuğu şey. Türkiye artık günlük olarak bize askeri baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin adalarda konuşlu bulunan S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermek istediğinin hatırlatılması üzerine Karvounopoulos, şunları söyledi:

"Sadece S-300 meselesinde değil, devlet her konuda bizlere bilgi vermeli. Ukrayna'ya tam olarak hangi silahları gönderdiğimizi ve göndermeye devam ettiğimizle ilgili parlamentoda bilgi verebilirler. Ukrayna'ya cephane ve silah sistemleri gönderen tüm Avrupa ülkelerinin tam olarak ne gönderdiklerini açıkladıklarını düşünüyorum. Aynı sürecin burada da izlenmesi iyi olur çünkü çok büyük bir güvensizlik sorunu gündeme geldi."