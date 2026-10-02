Belediye Başkanı Candaroğlu’ndan dua ve teşekkür: Hem İslam alemine hem beldemize hayırlı olsun

Merhum Mustafa Karahasanoğlu adına inşa edilen ve içerisinde 4-6 Yaş Kur’an kursları ile Gençlik Merkezi de barındıran caminin açılış merasimine katılan Arnavutköy Belediye başkanı Mustafa Candaroğlu, dava adamı Karahasanoğlu’nun adının güzel bir eserle taçlandırıldığını dile getirdi. Candaroğlu yaptığı konuşmada şunları böyledi:

“Bugün bu mabedimize ismini veren kıymetli büyüğümüz Mustafa Karahasanoğlu abimiz bir dava insanıydı. Allah rahmet eylesin. Bugün onun ailesi, Karahasanoğlu ailesi, hamdolsun onun ismini böylesi bir eserde taçlandırdılar, yaşatıyorlar.

Bizler öncelikle ilçemize, Arnavutköy'ümüze, İslam alemine inşallah buradan hayırlar dağılmasını, buranın hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Dua ediyoruz. Ve kıymetli ailesine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Onlar ki bu dava uğruna, bu medeniyet uğruna, bu coğrafyalara bir taşın üstüne taş koydular ki Mevlam da onları ömürleri boyunca ve ahiretinde koruyup kollasın inşallah.

Kıymetli dostlarım, değerli büyüklerim; Arnavutköy'ümüzde hamdolsun hizmetlerimiz büyüyerek devam ediyor. Arnavutköy'ümüz sadece gelişmiyor. Geçen hafta Mehmet Yusuf Aydın Camii'ni açtık. Şükürler olsun bugün Mustafa abimizin adını taşıyan Mustafa Karahasanoğlu Camii'ni ve Kur'an Kursu'nu açıyoruz.

Tabii ki bu tür müesseseler içerisinde, bu tür ibadethaneler içerisinde insan olduğu sürece ve evlatlarımızı yetiştirdiği sürece, bizlere, davamıza hizmet ettiği sürece bizim için kıymetli. Bizler de hem yerel yönetimler olarak hem de siz kıymetli hayırseverlerimizin el birliğiyle hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi, hamdolsun.

Allah ilçemize hayırlı eylesin. Ailesine, kıymetli ailesine inşallah sabırlar versin ve onları bu tür hayırlarda her daim öncü eylesin. Tekrardan Mustafa abimize de Mevlam rahmet eylesin diyor, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kalın sağlıcakla."