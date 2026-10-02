Fon krizinde ikinci toplantı yapıldı! Cevdet Yılmaz duyurdu: İlave adımlar atılıyor!

FON Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2'nci toplantısını yaptı. Toplantıda ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takviminin ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2'nci Fon Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek,

"Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden 'Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak' üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir" denildi.