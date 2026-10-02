  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş devam ediyor! Yemen'de şiddetli bombardıman Sermaye piyasası soruşturmasında karar: 4 şüpheli tutuklandı Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu" CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki MHK soruşturmasında kritik tanık ifadeleri! "Atama sistemine müdahale edildi" Devlet Bahçeli DEM Parti heyeti aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi Yasin Kol gözaltına alındı Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!
Gündem Fon krizinde ikinci toplantı yapıldı! Cevdet Yılmaz duyurdu: İlave adımlar atılıyor!
Gündem

Fon krizinde ikinci toplantı yapıldı! Cevdet Yılmaz duyurdu: İlave adımlar atılıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon krizinde ikinci toplantı yapıldı! Cevdet Yılmaz duyurdu: İlave adımlar atılıyor!

Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme kararı, ödeme takvimi ve net yatırım tutarının hesaplanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

FON Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2'nci toplantısını yaptı. Toplantıda ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takviminin ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2'nci Fon Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek,

"Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden 'Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak' üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir" denildi.

Fatih Erbakan, fon soruşturması için TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonu istedi
Fatih Erbakan, fon soruşturması için TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonu istedi

Siyaset

Fatih Erbakan, fon soruşturması için TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonu istedi

Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti
Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti

Aktüel

Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti

Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!
Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!

Gündem

Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!

Fon mağdurları para arayışında: Ev ve arabalarını satıyorlar
Fon mağdurları para arayışında: Ev ve arabalarını satıyorlar

Ekonomi

Fon mağdurları para arayışında: Ev ve arabalarını satıyorlar

Denizolgun’un kayıp telefonunda çarpıcı ifade: "Telefonu ben aldım"
Denizolgun’un kayıp telefonunda çarpıcı ifade: “Telefonu ben aldım”

Gündem

Denizolgun’un kayıp telefonunda çarpıcı ifade: “Telefonu ben aldım”

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!
Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

Gündem

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Toplandık,toplandık... dağıldık..

Ali Dinar

Yalnız adam Recep Tayip Erdogan. Allah yardımcın olsun. Buülkemi siyonist uşagı masonların oyunundan korusun. Duamızvatana hizmet edene oldugu kadsr, ihanet edip Türk ekonomisini bozmaya kendi menfeatine yönlendiren kurum kuruluş calışan herkesde bedduamız her daim olacaktır. Bu sancak kıyamet kopana kadar dalgalanacak .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23