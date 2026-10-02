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Gündem Kaymakam Hersanlıoğlu, Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı! Milletin devleti için bedel ödediler
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Kaymakam Hersanlıoğlu, Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı! Milletin devleti için bedel ödediler

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Kaymakam Hersanlıoğlu, Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı! Milletin devleti için bedel ödediler

Karahasanoğlu ailesi tarafından Akit Medya Grubu merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu adına Arnavutköy’de inşa edilen cami ve kursu bugün gerçekleştirilen açılışla birlikte Müslümanların hizmetine açıldı. Programa teşrif eden Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, “Üniversiteli yıllarımızdan beri bilirim ki merhum ağabeyimiz Mustafa Karahasanoğlu ve onun gibi binler milletin devletini oluşturmak için çaba sarf ettiler, bedel ödediler. Allah onlara rahmet eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi cennetinde buluştursun inşallah.” dedi.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanımız merhum Mustafa Karahasanoğlu adına Arnavutköy’ün Mehmet Akif Ersoy mahallesinde inşa edilen cami ve kursu bugün gerçekleştirilen açılışla birlikte Müslümanların hizmetine açıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da teşrif etti.

“MİLLETİN DEVLETİ İÇİN BEDEL ÖDEDİLER”

Tören açıklamalarda bulunan Arnavutköy kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, “Adıyaman Besni'de muavinliğini yaptığım Siirtli merhum valim bana şöyle demişti: 'Mahmutçuğum, devlet milletin olursa bizim gelişmemiz daha da hızlanacak. Üniversiteli yıllarımızdan beri bilirim ki merhum ağabeyimiz Mustafa Karahasanoğlu ve onun gibi binler, milletin devletini oluşturmak için çaba sarf ettiler, bedel ödediler. Allah onlara rahmet eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi cennetinde buluştursun inşallah. Caminin yanında bir de Kur'an kursunun yapılmış olması bizim medeniyetimizin inkişafı anlamında çok önemli. Biz çocuklarımıza hem maddi eğitim hem de manevi eğitim vermek zorundayız. Allah hayrınızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak buradan güzel nesiller yetişmesine vesile olanlardan razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum."

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