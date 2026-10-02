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Gündem Uraloğlu’ndan fon krizine ilişkin sert açıklama: Ucu kime dokunursa gereği yapılacak
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Uraloğlu’ndan fon krizine ilişkin sert açıklama: Ucu kime dokunursa gereği yapılacak

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Uraloğlu’ndan fon krizine ilişkin sert açıklama: Ucu kime dokunursa gereği yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir’deki AK Parti toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde köpürtülmeye çalışılan fon spekülasyonlarına değinen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın radikal bir karar aldığını belirterek, "Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye’de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa, Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Nevşehir’e geldi. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı’nda 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "AK Parti yalnızca siyasi bir hareket değil; milletin iradesini omuzlayan, umudunu, iradesini ve geleceğe dair inancını taşıyan bir gönül seferberliğidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 24 yıldır durmadık, yorulmadık, yolumuzu milletin yolundan ayırmadık. Vesayeti geride bıraktık, eser ürettik, istikrarı koruduk; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi dünyada sözü dinlenen bir ülke haline getirdik. Dünya artık Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakıyor. Türkiye Yüzyılı; tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Ülkemiz küresel bir cazibe merkezi, istikrar adası ve güven adresi haline gelmiştir. Bugünler aynı zamanda tarihimizin en kritik eşiklerinden birini yaşadığımız dönemler. Terörsüz Türkiye hedefi artık bir hayal değil; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle somut bir gerçeğe dönüşmüştür" diye konuştu.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ SÖKÜP ATMA KARARLILIĞINDAYIZ'

Bakan Uraloğlu, "Terörün her türlüsünü, her örgütünü, her uzantısını bu milletin bağrından söküp atma kararlılığındayız. Söküp attık da çok şükür. Sadece ülkemizde değil, bütün bölgemizde de terörsüz bir bölge noktasında çok ciddi aşamalar kaydettiğimizi söylemek isterim. Türkiye; birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır. Terörsüz bir Türkiye; daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir. Ve bu tarihi eşikte dururken, millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz. Çünkü biz eser ve hizmet siyasetinin partisiyiz" dedi.

'SON 24 YILDA 355 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; Türkiye Yüzyılı’nın yollarını, demir yollarını, pistlerini, limanlarını ve koridorlarını inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, "Yatırım; yol olmadan gelmez. Ulaşım varsa ticaret vardır, ulaşım varsa üretim vardır, ulaşım varsa istihdam vardır. Bu gerçeklerden hareketle son 24 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 şehrimizi birbirine bağladık. Otoyol uzunluğumuz 3 bin 800 kilometreye ulaşmış durumda. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyollarımızın yapımına da devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı yaklaşık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattını hayata geçirdik. Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın bir istasyonla Nevşehir’e hizmet etmesi noktasında arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. 9 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattımızı hizmete açacağız" diye konuştu.

'BAKANLAR KURULU'NDA BU KONU 3 SAAT TARTIŞILDI'

Fon krizi hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda bu konu 3 saat tartışıldı. Yol haritası ile ilgili istişareler yapıldı. Ertesi gün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir toplantı yapıldı. Belli kararlar alındı. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa, Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan mağdurlar korunurken, diğer taraftan da 86 milyonun kaynaklar oraya aktarılmayacak. Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler bu anlamda da üzerlerine düşenleri yapacaklardır. Suçluyu koruma noktasında, belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim. Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon, kamuoyunu da bilgilendirmeye devam edecek" dedi.

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