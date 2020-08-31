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Gündem Yunan amiralden itiraf gibi açıklama: Türkiye ile baş edemeyiz
Gündem

Yunan amiralden itiraf gibi açıklama: Türkiye ile baş edemeyiz

Yunan amiral Stelios Fenekos katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın Türkiye ile baş edemeyeceğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:29:00 -
Yunan amiralden itiraf gibi açıklama: Türkiye ile baş edemeyiz

 yeniakit.com.tr 

Emekli Yunan amiral Stelios Fenekos katıldığı bir televizyon programında, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye karşısında pek fazla birşey yapamayacağını belirten Yunan amiral "Türkiye ile baş etmemiz mümkün değil" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan'ı eninde sonunda müzakere masasına oturtacağını dile getiren Yunan amiral ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını beklemenin anlamsız olduğunu ve bunun olmayacağını ifade etti.

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