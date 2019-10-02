0553 313 94 23

Yumuşatıcının kullanım alanları | Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?

Çamaşır yumuşatıcı ürünlerin sadece çamaşırda kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peki ama yumuşatıcının kullanım alanları nelerdir? Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır? İşte detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
Yumuşatıcının kullanım alanları | Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?

Çamaşır yumuşatıcı ürünlerin sadece çamaşırda kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peki ama yumuşatıcının kullanım alanları nelerdir? Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır? İşte detaylar...

Çamaşırların hoş kokulu ve yumuşak olmasını sağlayan yumuşatıcıları evin birçok alanında kullanabilirsiniz. Özellikle yer silme ve oda içerisindeki kokuyu değiştirme konusunda oldukça başarılı olan çamaşır yumuşatıcısının diğer kullanım alanlarını haberin detayında bulabilirsiniz.

Oda kokusu

Bir sprey kutusunun içerisine 1 bardak su ve yarım bardak yumuşatıcı koyarak çalkalayın. İsteğe göre miktarı çoğaltabilirsiniz. Bu karışımı koltuklarınıza, halınıza ve perdelerinize sıktığınızda odanızda ferah bir koku olacak. Leke de bırakmayacak.

Parfüm

Aynı yöntemle sprey kutusunda hazırkladığınız yumuşatıcı karışımını dolabınıza ve üzerinizdeki kıyafetlerinize sıkabilirsiniz. Parfüm içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar için harika bir yöntem.

Parke temizleyici

Kullandığınız kova içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar yumuşatıcı eklemeniz, suyun çok köpürmemesine ve kokunun iki kat artmasına sebep olacaktır.

Parlatıcı

Sürekli leke bırakan paslanmaz çeliklerinizi temizlediğiniz beze bir mikktar yumuşatıcı dökerek parlatmanız mümkün.

Cam temizleyici

Camlarınızı sildiğiniz suyun içerisine bir miktar yumuşatıcı koyarak silin. Durulama işleminden sonra parladığını göreceksiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
  1. Yumuşatıcının kullanım alanları
  2. Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?
  3. yerleri yumuşatıcı ile silmek
  4. çamaşır yumuşatıcısı ile saç bakımı
  5. yumuşatıcının kullanıldığı yerler
  6. yumuşatıcı ile halı silinir mi
  7. yumuşatıcı kullanmanın püf noktaları
  8. muşatıcı nasıl kalıcı olur
  9. çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır
  10. yumuşatıcının kullanım alanı
  11. yumuşatıcıyı nasıl kullanırım
  12. yumuşatıcı kokusu nasıl uzun kalrı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit'te ortağını silahla yaralayan kişi tutuklandı
    1. İzmit'te ortağını silahla yaralayan..
    2. Tecavüz edip, hamile bırakıp çocukları..
    3. Yumuşatıcının kullanım alanları |..
    4. Ahmet Davutoğlu: Bu tarihi bir lekedir
    5. İŞKUR iş ilanları güncel güvenlik..
    6. "İşe gidiyorum" dedi bir daha geri..
    7. Yunanistan'dan Avrupa'ya Türkiye çağrısı
    8. Afganistan’da feci patlama! Çok sayıda..
    9. Kore gazisi, savaşta çekilen..
    10. Balıkesir'de 41 kaçak göçmen yakalandı
    11. Ruhani Trump iddialarını doğruladı!
    12. Alpay Özalan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    13. Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı göreve..
    14. Süper Lig'de 7. hafta hakemleri..
    15. Hasan Kaçan sosyal medyadan paylaştı!..
    16. Karamollaoğlu, Babacan ile görüştü!..
    17. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    18. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?
    19. TSK'dan sınır ötesine hava harekatı!..
    20. Böbrek çıkışında darlık neden olur,..
    21. Özel Harekatçılardan Nagehan Alçı'ya..
    22. Deprem sonrası İstanbul'da korkutan..
    23. Başkentte otomobil takla attı:..
    24. Dünyayı ayağa kaldıran olayla ilgili..
    25. Korku ve nazar için okunacak dua
    26. KKTC'de bir anne 2 yaşındaki çocuğunu..
    27. HDP'den olay İYİ Parti itirafı! "Önce..
    28. Putin'den flaş S. Arabistan açıklaması
    29. Melih Gökçek'ten zehir zemberek..
    30. Osman Ekinci öldürüldü!
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı