Yumuşatıcının kullanım alanları | Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?

Çamaşır yumuşatıcı ürünlerin sadece çamaşırda kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peki ama yumuşatıcının kullanım alanları nelerdir? Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır? İşte detaylar...

Çamaşırların hoş kokulu ve yumuşak olmasını sağlayan yumuşatıcıları evin birçok alanında kullanabilirsiniz. Özellikle yer silme ve oda içerisindeki kokuyu değiştirme konusunda oldukça başarılı olan çamaşır yumuşatıcısının diğer kullanım alanlarını haberin detayında bulabilirsiniz.

Oda kokusu

Bir sprey kutusunun içerisine 1 bardak su ve yarım bardak yumuşatıcı koyarak çalkalayın. İsteğe göre miktarı çoğaltabilirsiniz. Bu karışımı koltuklarınıza, halınıza ve perdelerinize sıktığınızda odanızda ferah bir koku olacak. Leke de bırakmayacak.

Parfüm

Aynı yöntemle sprey kutusunda hazırkladığınız yumuşatıcı karışımını dolabınıza ve üzerinizdeki kıyafetlerinize sıkabilirsiniz. Parfüm içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar için harika bir yöntem.

Parke temizleyici

Kullandığınız kova içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar yumuşatıcı eklemeniz, suyun çok köpürmemesine ve kokunun iki kat artmasına sebep olacaktır.

Parlatıcı

Sürekli leke bırakan paslanmaz çeliklerinizi temizlediğiniz beze bir mikktar yumuşatıcı dökerek parlatmanız mümkün.

Cam temizleyici

Camlarınızı sildiğiniz suyun içerisine bir miktar yumuşatıcı koyarak silin. Durulama işleminden sonra parladığını göreceksiniz.