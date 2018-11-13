Yumurtaya dair bilinmeyenler

KAÇ GÜNLÜK BU?..

Bazı yumurtalar kolayca haşlanırken bazıları zorluk çıkarır. Halbuki yumurtayı organik diye almışsınızdır ve daha fazla para verdiğinizden yumurtanın haşlanmasının/pişirilmesinin daha kolay olacağını düşünmüşsünüzdür.

Haşlanması veya pişirilmesi en kolay olan yumurtalar, 7-10 günlük yumurtalardır.

Suya yumurtayı koyun eğer yumurta suyun dibine yatay bir şekilde inerse yumurta tazedir.

Eğer dikey şekilde iniyorsa kızartmak daha mantıklı olacaktır.

Son olarak yumurta eğer suyun yüzeyinde kalıyorsa, eskidir.

KIRMAYI BECERMEK!

Yumurtayı kırmadan önce kabuğunu yıkayıp kurulayın. Aman dikkat! Yumurtaların kabuklarını dolaba koyarken yıkamamalısınız. Yumurtanın kabuğunda bulunan koruyucu tabaka yıkandığı zaman ortadan kalkıp ve kabuk üzerindeki gözenekler açılıyor. Bu şekilde bakterilerin yumurtanın içerisine girmesi ve yumurtanızın bozulması kolaylaşıyor.

Yumurtayı avucunuzda sıkıca tutun. İşaret ve orta parmağınız yumurtanın üst tarafını, yüzük ve serçe parmağınız da alt tarafını kavrasın. Başparmağınızı ise yumurtanın ortasına koyup yumurtayı destekleyin ve tek elinizle ortadan ikiye ayırın.

SOYMASI DERT Mİ?..

Haşlanmış yumurtayı soyarken yumurtanın soyulamamasından veya parçalanmasından şikayetçi misiniz? Suya kabartma tozu ekleyin ve öyle haşlayın. Böylelikle suyun alkalilik oranı artacaktır ve yumurtalarınız haşlandıktan sonra daha rahat soyulacaktır.



Yumurtanız daha haşlanmadan suyun içinde çatlıyor mu? Bunun önüne geçmek için suyun içine tuz ekleyin. Bu sayede yumurtanın beyazı daha çabuk haşlanacak. Olur da yumurta çatlarsa, beyazı yumurtadan çıkmayacaktır.

Buzdolabında bekletilen yumurtalar haşlarken daha çabuk çatlar. Yumurtaları haşlamadan 30 dakika önce buzdolabından çıkarın. Çatlamamaları için yumurtaları suda bekletin. Biraz ısınınca haşlamaya başlayabilirsiniz. Veya haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı kadar sirke ekleyin.

Yumurtayı çok haşlanmış ve katı şekilde mi seviyorsunuz? Haşladıktan sonra yumurtayı soğuk suyun içinde bekletin. Artık kabuğunu kolaylıkla soyabilirsiniz.