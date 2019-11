Yumurtalık kisti olanlar ne yemeli ne yememeli

Yumurtalık kisti nedir? Yumurtalık kisti nasıl tedavi edilir. Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu boşluklardır. Yumurtalık kistlerinin büyük bir oranı hormonal bir kistlerdir. İki adetin hastanın yumurtladığı zaman ortaya çıkan 2-3 santimetrelik içi sıvı dolu boşluklar. Bu kistler bazen büyüyebilir, yumurtlayamayabilir ve patlamayabilir. Bundan dolayı da büyüyüp 6 santimetreye ulaşabilir. Peki Yumurtalık kisti olanlar ne yememeli? Yumurtalık kisti olanlar ne yemeli? Çikolata kistinden korunmak için ne yenmeli ne yenmemeli?

Çikolata Kisti kadın hastalıklarında en sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Tüm kadınlarda yüzde 5, üreme çağındaki kadınlarda yüzde 10-20, bebek sahibi olamayan kadınlarda ise yüzde 30-50 gibi görülür.

Çikolata kistinden korunmak için ne yenmeli?

Çikolata kistinden korunmak için çikolatadan uzak durmak, bol su içmek, domates, balık, baklagiller, yeşil çay tüketmek gerekiyor. Çikolata gibi şekerli gıdalar, et, buğday ve süt ürünlerini azaltarak beslenme alışkanlıklarında yapılan değişikliğin olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Yardımcı olabilecek gıdalar: Karbonhidrattan uzak durarak, karbonhidrat diyeti yapmak ağrıyı azaltmada yardımcı olabilir. Bol miktarda meyve ve sebze tüketin. Her gün çok su içmeye dikkat edin. Omega 3-somon, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler ve çekirdekler iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. İşlenmiş et ürünleri içeren bir diyet yerine meyve ve sebze ağırlıklı bir diyet. Fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler, çekirdekler, böğürtlen, fasulye, baklagiller, tam tahıllar (buğday değil), frambuaz ve havuç gibi fitoöstrojen içeren gıdalar hormonların dengelenmesine yardımcı olabilir. Yeşil çay endometrial doku gelişiminin azalmasına yardımcı olabilir. Son araştırmalar likopenin hücrelerin anormal aktivitesini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. En iyi likopen kaynakları domates ve domates ürünleridir. Bu nedenle, diyetinizde bol miktarda çiğ veya pişmiş domates olmasına dikkat edin. Mümkün oldukça organik ürünler seçin ve tüketin.

Yumurtalık kisti olanlar ne yememeli

Şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltın. Çikolata fazla tüketmeyin. Tüm kırmızı etler ve işlem görmüş et ürünleri. Hidrojene edilmiş yağlar. Kafein-östrojen seviyelerini artırır. Katkı maddeleri ve işlenmiş gıdalar, hormonların işleyişinde etkin olan karaciğeri etkileyebilir. Daha fazla iltihaplanmaya yol açabilecek tereyağı gibi doymuş yağlar, bazı peynirler ve etler. Çikolata Kisti; yorgunluk hissine neden olur. Ancak, egzersizin-endorfin adlı enerji seviyelerini artıran ve ruh halini olumlu etkileyen ağrı azaltıcı kimyasallar salgılandığı için-belirtileri kontrol etmede yardımcı olduğu görülmüştür. Yürüyüş, yüzme, yoga veya dans gibi egzersizlerin haftada dört kez en az 30 dakika yapılması önerilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyetin yanı sıra aşağıdaki takviyeler de çikolata kisti tedavisinde yardımcı olabilir: Selenyum, B6 Vitamini, Krill yağı, Likopen.