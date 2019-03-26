Yumurtalık kisti neden olur belirtileri nedir?

Yumurtalıklarda kist olduğu nasıl anlaşılır? Bir çok kadın yumurtalık kistleri ile ilgili problemlerle karşı karşıya kalır. Bu, oldukça yaygın ve genellikle ciddi olmayan jinekolojik bir durumdur. Yumurtalık kisti nedir? Yumurtalık kisti bitkisel tedavi, yumurtalık kisti patlaması, yumurtalık kisti nasıl geçer, yumurtalık kisti nasıl erir, yumurtalık kisti adetle nasıl atılır, yumurtalık kisti ameliyatı, menopozda yumurtalık kisti belirtileri, yumurtalık kisti kaç cm olunca alınır soruları vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Yumurtalık kistleri, bir veya iki yumurtalık üzerinde gelişen sıvı dolu küçük çuvala benzeyen şeylerdir. Çoğu zaman, iyi huyludurlar ve kendi başlarına giderler. Bazen bir çeşit tıbbi müdahale gerektirirler. Pek çok okuyucumuzun bu konuya aşina olması olası ve muhtemeldir. Belki de yumurtalık kistleri ile daha önce problem yaşadınız veya şu an bu durumla karşı karşıyasınız. Ya da belki de bir arkadaşınıza, kız kardeşinize, annenize veya diğer aile üyelerine bu durum teşhisi konmuş olabilir. Durum ne olursa olsun, nüfus araştırma ve çalışmaları, kadınların% 25-30’unun yaşamlarının bir noktasında bir yumurtalık kisti geliştirdiğini göstermektedir. Kadınlar yumurtalık kistleri konusunda regl olmakla başlayan dönemden menopoza uzanan döneme kadar risk altındadır.

Bir çok yumurtalık kistinin açık veya belirgin bir belirtisi yoktur. Bir çeşit genetik bileşene sahip olma eğilimi gösterirler ve yumurtalık kistleri östrojen ve progesteronun işlevi ile bağlantılıdırlar. Tüm bu faktörleri dikkate alarak ob-gyn’e düzenli ziyaretlerin önemini tekrarlamak zorundayız. Bu koşulların çoğunun asemptomatik olduğunu unutmayın. Semptomlara neden olurlarsa, onları PMS, sırt ağrısı, abdominal distansiyon, stres, vb. gibi rahatsızlıklar takip edecektir.

Yumurtalık kistleri nelerdir? Neden oluşurlar?

Başta söylediğimiz gibi, yumurtalık kistleri genellikle hafif bir tıbbi durumdur. Bununla birlikte, kadınlar bu tanıyı aldıklarında genellikle endişeli ve kaygılı olurlar, ki bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Tanıdan sonraki ilk adım, doktorlara ve reçeteye yazdıklarına ve tedaviye güvenmektir. Bu küçük sıvı keseleri neredeyse her zaman fonksiyonel kist dediğimiz şeydir.

- Yumurtalık kisti nasıl anlaşılır

- Karın şişkinliği veya şişmesi.

- Ağrılı bağırsak hareketleri.

- Adet döngüsü öncesi veya sırasında pelvik ağrı

- Bel veya uylukta ağrı

- Göğüslerde hassasiyet.

- Mide bulantısı ve kusma.

- Açıklanamayan kilo kaybı

Yumurtalık kistleri kanser belirtisi midir?

Yumurtalık kistleri kanser belirtisi midir? sorusu da özellikle kadınlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alır. Kadınlarda en merak edilen konulardan biri yumurtalık kistleridir. Uzmanlar tarafından yumurtalık kistleri yüzde 80 iyi huylu olarak değerlendirilir. Kanser riski taşımakla birlikte bu oran düşüktür.

Yumurtalık kistlerinin kötü huylu olma ihtimalini güçlendiren durumlar şu şekildedir;

İleri yaşlarda ortaya çıkan kistler,

Eğer her iki yumurtalıkta kist varsa bu kistlerin kötü huylu olma ihtimali vardır.

Kistlerin sınırları, kenarları düzensiz ve etrafa yapışıksa bu kistlerin kötü huylu olma ihtimali vardır.

Oldukça hızlı büyüme gösteren kistler ve ileri yaşta ortaya çıkan kistler de kötü huylu olabilir.

Yumurtalık kisti teşhisi ve tedavisi

Yumurtalık kistleri sıklıkla rutin bir muayene sırasında saptanırlar. Doktorunuz büyümüş bir yumurtalık saptadığında tanıyı doğrulamak için başka tetkikler isteyebilir:

Ultrason: Ses dalgaları kullanarak iç organların görüntüsünün çıkarılıp bunun ekrandan izlenebildiği bir işlem

Laparoskopi: Bir doktorun doğrudan vücudun içine bakmasına olanak tanıyan cerrahi bir işlemdir. Laparoskop (ince bir ışıklı teleskop) üreme organlarını gözlemek için karına yerleştirilir. Laparoskopi, kistinizi tedavi etmek için de kullanılabilir.

Kan testleri: Kandaki maddeleri ölçmek için tetkik yapılır ve tanıyı doğrulamaya yardımcı olur. Böyle bir tetkik, yumurtalık kanseri riskini saptamak için kullanılabilen CA 125’i ölçer.

Bu testlerin bazıları, tedaviyi planlamakta yardımcı olabilecek daha fazla bilgiyi sağlar. Bazıları, sadece yüksek problem riski varsa kullanılabilir.

Yumurtalık kisti çeşitleri

Yumurtalık kistleri çocuk doğurma çağındaki kadınlarda oldukça sık görülür. Çoğu kist, adet döngüsü sırasında değişen hormon seviyelerinden ve yumurtalıklardan yumurtaların üretilip salınmasından (yumurtlama) kaynaklanır. Bir kadın bir veya birçok kist geliştirebilir.

Yumurtalık kistlerinin büyüklükleri değişkendir (bezelye kadar küçükten greyfurt kadar büyüğe). Yumurtalık kistlerinin farklı tipleri vardır ve her tip çeşitli belirtilere neden olur. Tüm kistler kanayabilir, patlayabilir, burkulabilir ve ağrıya neden olabilir. Çoğu kist iyi huyludur (kanser değildir). Bununla birlikte, birkaç kist kötü huylu (kanserli) çıkabilir. Bu nedenle, tüm kistlerin doktorunuz tarafından kontrol edilmesi gerekir.