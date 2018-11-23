Yumurtalık kanserinin sessiz 7 belirtisi

Sıklıkla ” sessiz katil ” olarak adlandırılan yumurtalık kanseri, genellikle ilerlemiş aşamalarda olduğunda, hastalık büyük ölçüde tedavi edilemediğinde saptanır. Ancak, hastalığın belirtileri üzerine yapılan araştırmalar, yumurtalık kanseri sessiz değil; gürültülü bir şekilde kendini gösterdiğini belirtiyorlar.

40 yaş ve üstü 212 yumurtalık kanseri tanısı konulan kadın üzerinde yapılan araştırmalara göre bazı semptomlar biliniyor. Bu semptomlar tek tek yaygın olmakla birlikte, daha az rahatsızlık belirtileri olabilse de, semptomların toplanması erken tanıya yol açan bir uyarı sinyali olarak işlev görebilir. Ve erken teşhis, hastalığı yenme olasılığını artırır.

İŞTE YEDİ ORTAK SEMPTOM

Karın şişliği

İdrar sıklığı

Karın ağrısı

Menopoz sonrası kanama

İştah kaybı

Rektal kanama

Karın şişmesi

Listede hem karın şişmesi hem de karın şişkinliği bulunuyor. İkisinin de aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Şişkinlik gelir ve gider, ancak şişmanlık “abdominal boyutta ilerleyici bir artış” dır.

ABD’de şişkinlik en kalıcı semptomdur ve maalesef diğer pek çok sağlık sorununun belirtisidir.