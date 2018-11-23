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Yumurtalık kanserinin sessiz 7 belirtisi

Yumurtalık kanseri sinsice kendisini gösterir. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi için bu işaretlere dikkat! İşte yumurtalık kanserinin detayları…

23 Kasım 2018 Cuma 19:10
Yumurtalık kanserinin sessiz 7 belirtisi

Sıklıkla ” sessiz katil ” olarak adlandırılan yumurtalık kanseri, genellikle ilerlemiş aşamalarda olduğunda, hastalık büyük ölçüde tedavi edilemediğinde saptanır. Ancak, hastalığın belirtileri üzerine yapılan araştırmalar, yumurtalık kanseri sessiz değil; gürültülü bir şekilde kendini gösterdiğini belirtiyorlar.

40 yaş ve üstü 212 yumurtalık kanseri tanısı konulan kadın üzerinde yapılan araştırmalara göre bazı semptomlar biliniyor. Bu semptomlar tek tek yaygın olmakla birlikte, daha az rahatsızlık belirtileri olabilse de, semptomların toplanması erken tanıya yol açan bir uyarı sinyali olarak işlev görebilir. Ve erken teşhis, hastalığı yenme olasılığını artırır.

İŞTE YEDİ ORTAK SEMPTOM

Karın şişliği
İdrar sıklığı
Karın ağrısı
Menopoz sonrası kanama
İştah kaybı
Rektal kanama
Karın şişmesi

Listede hem karın şişmesi hem de karın şişkinliği bulunuyor. İkisinin de aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Şişkinlik gelir ve gider, ancak şişmanlık “abdominal boyutta ilerleyici bir artış” dır.
ABD’de şişkinlik en kalıcı semptomdur ve maalesef diğer pek çok sağlık sorununun belirtisidir.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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