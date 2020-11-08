Yumurtalık kanseri laparoskopik yöntemle tedavi edildi

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk kez bir hastada karaciğer ile böbrek arasına yayılmış yumurtalık kanseri, laparoskopik (kapalı) yöntemle tedavi edildi.



İstanbul'da yaşayan 42 yaşındaki Suriyeli Manal Alfahel, 1 sene önce karın ağrısı şikayetiyle bir hastanenin aciline başvurdu. Yapılan ileri tetkiklerde hamile olan hastanın yumurtalık kanserine yakalandığı tespit edildi.



Ameliyata alınan hastanın önce bebeği sağlıklı bir şekilde doğurtuldu. Ardından 25 santimetrelik tümör çıkartıldı. Hastaneden taburcu edilen hastanın daha sonraki kontrollerinde 'hepatorenal' alan denilen karaciğer ve böbreği arasında 3-4 santimetrelik nüks kanser saptandı.

Hasta Manal Alfahel, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Jinekolojik ve Onkoloji Kliniği Cerrahisi Doç. Dr. Baki Erdem ve ekibi tarafından 2 saatlik laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildikten sonra sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Baki Erdem, hastanın daha önce karın ağrısı şikayetiyle başka hastaneye başvurduğunu söyledi.



Yapılan ileri tetkiklerin ardından yumurtalık kanseri olan hastanın ameliyat edilerek sağlığına kavuştuğunu belirten Erdem, "Hasta belli bir süre kemoterapiye gitti. Yapılan rutin kontrollerde ise karaciğer ve böbrek arasında yaklaşık 4 santimetrelik nüks kitle olduğunu saptadık." diye konuştu.



Erdem, normalde nüks etmiş yumurtalık kanserlerinde temel ameliyatın açık cerrahi ile yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Biz karaciğer ve böbrek arasındaki 4 santimetrelik tümörü, ilk kez laparoskopik yöntemle çıkarmaya karar verdik. Normalde bizim uyguladığımız bu uygulama çok nadir uygulanmaktadır. Hem tümörün bulunduğu bölgenin riskli olmasından dolayı laparoskopik yöntem biraz daha riskli bir yaklaşımdı. Ancak 2 saat süren bir operasyonla çok başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastanın sağlık durumu çok iyi. Servisteki tedavisi tamamlanınca da taburcu edeceğiz."



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olduğunu hatırlatan Erdem, hastanenin teknik imkanlar olarak Türkiye'nin en iyi hastanesi sayılabileceğini ve kısa sürede bu tarz ameliyatı yapabilecek konuma geldiğini sözlerine ekledi.



- "Şu anda çok iyiyim"



Hasta Manal Alfahel ise kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.



Doktorların kendisini ameliyata çok iyi hazırladığını vurgulayan Alfahel, "Şu anda çok iyiyim. Burada aldığım hizmeti çok iyi buldum. Benimle çok iyi ilgilendiler." diye konuştu.