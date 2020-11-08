  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yumurtalık kanseri laparoskopik yöntemle tedavi edildi
Aktüel

Yumurtalık kanseri laparoskopik yöntemle tedavi edildi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, ilk kez bir hastada karaciğer ile böbrek arasına yayılmış yumurtalık kanserinin ameliyatı, laparoskopik (kapalı) yöntemle başarıyla gerçekleştirildi - Doç. Dr. Baki Erdem: -"Tümörün bulunduğu bölgenin riskli olmasından dolayı laparoskopik yöntem biraz daha riskli bir yaklaşımdı. Ancak 2 saat süren bir operasyonla çok başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik" - "Hastanın sağlık durumu çok iyi. Servisteki tedavisi tamamlanınca da taburcu edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:08:03 -
Yumurtalık kanseri laparoskopik yöntemle tedavi edildi

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk kez bir hastada karaciğer ile böbrek arasına yayılmış yumurtalık kanseri, laparoskopik (kapalı) yöntemle tedavi edildi.

İstanbul'da yaşayan 42 yaşındaki Suriyeli Manal Alfahel, 1 sene önce karın ağrısı şikayetiyle bir hastanenin aciline başvurdu. Yapılan ileri tetkiklerde hamile olan hastanın yumurtalık kanserine yakalandığı tespit edildi.

Ameliyata alınan hastanın önce bebeği sağlıklı bir şekilde doğurtuldu. Ardından 25 santimetrelik tümör çıkartıldı. Hastaneden taburcu edilen hastanın daha sonraki kontrollerinde 'hepatorenal' alan denilen karaciğer ve böbreği arasında 3-4 santimetrelik nüks kanser saptandı.

Hasta Manal Alfahel, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Jinekolojik ve Onkoloji Kliniği Cerrahisi Doç. Dr. Baki Erdem ve ekibi tarafından 2 saatlik laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildikten sonra sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Baki Erdem, hastanın daha önce karın ağrısı şikayetiyle başka hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan ileri tetkiklerin ardından yumurtalık kanseri olan hastanın ameliyat edilerek sağlığına kavuştuğunu belirten Erdem, "Hasta belli bir süre kemoterapiye gitti. Yapılan rutin kontrollerde ise karaciğer ve böbrek arasında yaklaşık 4 santimetrelik nüks kitle olduğunu saptadık." diye konuştu.

Erdem, normalde nüks etmiş yumurtalık kanserlerinde temel ameliyatın açık cerrahi ile yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz karaciğer ve böbrek arasındaki 4 santimetrelik tümörü, ilk kez laparoskopik yöntemle çıkarmaya karar verdik. Normalde bizim uyguladığımız bu uygulama çok nadir uygulanmaktadır. Hem tümörün bulunduğu bölgenin riskli olmasından dolayı laparoskopik yöntem biraz daha riskli bir yaklaşımdı. Ancak 2 saat süren bir operasyonla çok başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastanın sağlık durumu çok iyi. Servisteki tedavisi tamamlanınca da taburcu edeceğiz."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olduğunu hatırlatan Erdem, hastanenin teknik imkanlar olarak Türkiye'nin en iyi hastanesi sayılabileceğini ve kısa sürede bu tarz ameliyatı yapabilecek konuma geldiğini sözlerine ekledi.

- "Şu anda çok iyiyim"

Hasta Manal Alfahel ise kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Doktorların kendisini ameliyata çok iyi hazırladığını vurgulayan Alfahel, "Şu anda çok iyiyim. Burada aldığım hizmeti çok iyi buldum. Benimle çok iyi ilgilendiler." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler
Gündem

Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler

FETÖ krizinin patlak verdiği İYİ Parti'de İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kullandığı ifadeler Meral Akşener'i zora sokacak.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay