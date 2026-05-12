Havza’daki sel için Çorum’dan destek!

Samsun’un Havza ilçesinde selin ardından başlatılan çalışmalara Çorum Belediyesi de itfaiye ekipleriyle destek verdi. Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan selin ardından, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla bölgeye 14 kişilik İtfaiye Müdürlüğü personelleri sevk edildi. Ekipler, çok sayıda su pompası ve jeneratörle bölgedeki yaraları sarmak için yola çıktı.

Diğer ekipler hazır bekliyor

Gerekli hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Amiri Ömer Darıcı, "Belediye Başkanımızın talimatlarıyla Samsun'un Havza ilçesinde oluşan sel felaketi için 14 kişilik bir ekiple olay yerine çıkış yapıyoruz. Ayrıca belediye başkan yardımcımız ile itfaiye müdürümüz olay yerine seyir halindeler. Şayet talep görürse diğer ekiplerimiz de hali hazırda bekliyor" dedi.