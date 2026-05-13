CHP’nin trolleri linç kampanyası başlattı

Buğra Kardan İstanbul

Yolsuzluk davalarının ‘siyasi’ olduğu yaygarası koparan, saçılan deliller için “düzmece” diyen, yargılamaları baltalamak için her yolu deneyen, görevlerini lâyıkıyla yapmaya çalışan hakimlere ve savcılara tehdit yağdıran CHP’liler, şimdi de kendilerinden olan itirafçı belediye başkanlarını linç etmeye koyuldu.

SON KURBAN BÖCEK AİLESİ

Özgür Özel’e şaibeli kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdiğini, delege seçimleri için pavyon aracı tahsis ettiği itirafında bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ardından oğlu Mustafa Gökhan’ın CHP Genel Merkez’ine 1 milyon euro ve 200 bin dolar rüşvet taşıdığı iddiasını doğrulayan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hedefe konuldu. CHP’nin MHP’den devşirdiği Cemal Enginyurt, Özel’e yaranmak için belden aşağı vururuk, ağzına geleni saydırdı:

AĞZI BOZUK ENGİNYURT

“İtirafçı olan yavşaklar var. Antalya’da bir Böcek var, tam bir böcek. Ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da CHP’ye laf mı atıyorsun? Hadsiz, terbiyesiz. CHP’ye rüşvet vermiş. Lan Muhittin Antalya’da senin için söylenenler arşa çıkmıştı.” Sosyal medyada da başta CHP’nin trol hesapları olmak üzere Böcek ailesi hakkında ipe sapa gelmez sözler sarf edildi.

Özel’e yağcılık için kırk takla atan milletvekilleri ve trollere toplumdan “Hakaretlerle ya da linç kampanyalarıyla ayıpları kapatma imkânı yok” çıkışı geldi. Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları söyledi: “Görüyoruz ki Özel ve ekibi çok zor durumda. Çünkü hem Yalım’ın hem de Böcek’in itirafları CHP’yi rüşvete alet ettiklerini ortaya koydu. İfşaatları, Özel’i fena korkutmuş olmalı ki provokatör milletvekillerini ve trolleri sahneye sürdü. Yakalanmışlık hissi var. Hani eve giren hırsız yakalandığında etrafına bağırıp çağırır ya da saldırır ya öyle bir ruh hâli. Ali Mahir Başarır’ın Yalım’ı hedef alması, Cemal Enginyurt’un Böcek’e hakaret etmesi bu ruh hâlinin tezahürü. Özel, yargılanmaktan kaçamayacağını bildiğinden itirafçıları tefe koyuyor ancak nafile. Boşa kürek çekiyor.

İPLİKLERİ PAZARA ÇIKTI

Yalım’ı kötülemenin, Böcek’i karalamanın yolsuzlukları unutturmayacağını idrak edemiyor. Aklanmanın yolu hukuktan geçiyor. O nedenle Özel için kaçacak yer kalmadı. Özel’in yapması gereken hakikatleri anlatmasıdır. Belki Özel de itiraflara başlarsa CHP’nin arınmasına vesile olur. Özgür Özel’in çok stresli olduğu muhakkak. Belli ki akıbeti hayırlı değil. Özel’le, Yalım’la, Ağababa’yla aynı parlamentoda bulundum, hepsinin iplikleri pazara çıktı.”