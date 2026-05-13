Pandemi dönemini hatırlattı! DSÖ'den korkutan uyarı: 'Hantavirüs vakaları artabilir'

DSÖ, MV Hondius yolcu gemisindeki hantavirüs salgını nedeniyle yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınıyla ilgili yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Madrid’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, zor durumdaki gemiyi kabul eden İspanya yönetimine teşekkür ederek bunun “şefkat ve dayanışma örneği” olduğunu söyledi.

DSÖ Başkanı, mevcut durumun küresel çapta büyük bir salgın anlamına gelmediğini belirtse de, hantavirüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Gemide 3 kişi hayatını kaybetti

MV Hondius gemisi, Arjantin’den Yeşil Burun Adaları’na seyir halindeyken salgının ortaya çıktığı bildirildi.

Şimdiye kadar biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere üç yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı. DSÖ, virüsün “Andes” varyantına ait dokuz vakayı doğrularken, gemiden tahliye edilen bir Fransız ve bir ABD vatandaşının da testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Paris’teki sağlık yetkilileri, 65 yaşındaki Fransız bir hastanın ağır kardiyopulmoner tablo nedeniyle yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Doktor Xavier Lescure, hastanın yapay akciğer ve kan dolaşımı desteğiyle hayatta tutulmaya çalışıldığını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı ise Madrid’de askeri hastanede karantinaya alınan 14 İspanyol vatandaşından birinin test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumunun stabil olduğunu bildirdi.

DSÖ, ilk vakanın 6 Nisan’da ortaya çıkmış olabileceğini değerlendirirken, yolcular arasındaki yoğun temas nedeniyle yeni enfeksiyon riskinin sürdüğünü açıkladı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı da salgınla bağlantılı 10 kişinin önlem amacıyla İngiltere’ye getirileceğini duyurdu.

Hollanda’ya tahliye edilen 26 yolcunun testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Nijmegen’de hasta örnekleriyle temas eden 12 sağlık çalışanının tedbir amaçlı altı haftalık karantinaya alındığı bildirildi.

Yakıt ve erzak ikmalini Tenerife’de yapan MV Hondius’un, 25 kişilik mürettebatla Rotterdam Limanı’na doğru ilerlediği belirtildi.

Kaynak: AA