Ekrem’in casusluk davasında sıcak gelişme!

İstanbul’u hizmete hasret bırakıp belediye kaynaklarını karanlık operasyonlar için peşkeş çeken Ekrem İmamoğlu ve suç ortaklarının yargılandığı davada adalet süreci hız kesmeden devam ediyor. Devletin gizli belgelerini servis etmek ve siyasal casusluk yapmakla suçlanan "Yolsuz Ekrem" ile stratejist ortağı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün, 20 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Ajansta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ‘siyasal casusluk’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3’üncü duruşmasında cumhuriyet savcısı 4 sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

