TCMB, Mart ayı cari açık verilerini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayında cari işlemler hesabının 9 milyar 672 milyon dolar açık verdiğini açıkladı.

TCMB, Mart 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar açık verdi.

 

FİNANS HESABI

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler mart ayında 2 milyar 592 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 627 milyon dolar ve 2 milyar 246 milyon dolar oldu. 2026 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar dolar, krediler 38,6 milyar dolar ve ticari krediler 3 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3,3 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 19,7 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv azalışı 52,5 milyar dolar oldu.

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 227 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 243 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. (DHA)

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23