Flaş gelişme... Esenler Belediyesi Üsküp'teki Taş Köprü'yü aydınlatacak!
Esenler Belediyesi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan tarihi Taş Köprü’nün dekoratif ve mimari aydınlatma projesi için harekete geçti. Vardar Nehri üzerindeki asırlık Osmanlı mirası, gerçekleştirilecek çalışmalarla geceleri de şehrin simge yapılarından biri olarak öne çıkacak. Esenler Belediyesi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Vardar Nehri üzerinde bulunan, Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Taş Köprü’nün yeniden ihyası için çalışma başlattı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgjievski arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Vardar Nehri üzerindeki tarihi köprü modern ve mimari dokusuna uygun bir aydınlatma sistemine kavuşacak. Proje sayesinde Taş Köprü’nün tarihi kimliği ön plana çıkarılarak yapının gece görünümüne estetik bir değer kazandırılması hedefleniyor.