Flaş gelişme... Esenler Belediyesi Üsküp'teki Taş Köprü'yü aydınlatacak!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Esenler Belediyesi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan tarihi Taş Köprü’nün dekoratif ve mimari aydınlatma projesi için harekete geçti. Vardar Nehri üzerindeki asırlık Osmanlı mirası, gerçekleştirilecek çalışmalarla geceleri de şehrin simge yapılarından biri olarak öne çıkacak. Esenler Belediyesi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Vardar Nehri üzerinde bulunan, Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Taş Köprü’nün yeniden ihyası için çalışma başlattı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgjievski arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Vardar Nehri üzerindeki tarihi köprü modern ve mimari dokusuna uygun bir aydınlatma sistemine kavuşacak. Proje sayesinde Taş Köprü’nün tarihi kimliği ön plana çıkarılarak yapının gece görünümüne estetik bir değer kazandırılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Taş Köprü’nün yalnızca bir yapı değil, ortak tarih ve medeniyetin önemli bir sembolü olduğunu belirterek, “Bizler Esenler Belediyesi olarak; Üsküp’ün kalbinde, Vardar Nehri’nin üzerinde asırlardır vakur bir edayla duran, Fatih Sultan Mehmed Han’ın 1451–1469 yılları arasında Mimar Sinan’a emanet ettiği Taşköprü’nün yeniden ihyası için adım atıyoruz. Yanındaki köprüler ışıl ışıl parıldarken, tarihimizin sessiz şahidi olan o aziz köprünün mahzun karanlıkta kalmasına gönlümüz razı olmadı.

Şimdi o kadim eser, yalnızca taşlarıyla değil; ışığıyla da geçmişimizi, medeniyetimizi ve ecdadımıza olan vefamızı anlatacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünyanın dört bir yanında bulunan tarihi eserlerimize sahip çıkan ülkemizin bir belediye başkanı olarak, bu köprüyü aydınlatmak, sadece taşları değil; hafızayı, hatırayı ve gönül coğrafyamızı da aydınlatmaktır” dedi.

Köprünün aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından görkemli bir açılış töreni düzenleneceğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, törende ayrıca bu toprakların çocuğu olan Sinan Akçıl’ın da sahne alacağı bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

