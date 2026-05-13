Sözde halkçı Metin Akpınar'ın hamlesi şok etmişti! Kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü

DNA testi sonucu Metin Akpınar’ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu ile usta sanatçı arasındaki gerilim, bu kez maddi bir hamleyle tırmandı. Babasının yaklaşık 8 milyon TL değerindeki hisselerini elden çıkarmasına sert tepki gösteren Nebioğlu, bu satışı kendisinden "mal kaçırma" girişimi olarak nitelendirdi. Adli makamlarca tescillenen bağlarına rağmen ikili arasındaki suların durulmadığı süreçte, bu hamle miras tartışmalarını yeniden alevlendirdi.