Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sözde halkçı Metin Akpınar'ın hamlesi şok etmişti! Kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü

DNA testi sonucu Metin Akpınar’ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu ile usta sanatçı arasındaki gerilim, bu kez maddi bir hamleyle tırmandı. Babasının yaklaşık 8 milyon TL değerindeki hisselerini elden çıkarmasına sert tepki gösteren Nebioğlu, bu satışı kendisinden "mal kaçırma" girişimi olarak nitelendirdi. Adli makamlarca tescillenen bağlarına rağmen ikili arasındaki suların durulmadığı süreçte, bu hamle miras tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu arasındaki sular durulmak bilmiyor. DNA testiyle babalık bağı resmen kanıtlanan Nebioğlu, bu kez babasının yaklaşık 8 milyon TL değerindeki hisse satışı kararıyla adeta küplere bindi. Ünlü oyuncunun bu finansal hamlesini sessizce geçiştirmeyen Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte Metin Akpınar’ın çok konuşulan o hamlesi ve Duygu Nebioğlu’nun zehir zemberek isyanının detayları...

Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösterilen usta sanatçının, İzmir merkezli bir enerji şirketinde sahip olduğu hisselerini satışa çıkardığı öğrenildi.

HİSSE SATIŞI GERÇEKLEŞTİ Uzun yıllardır farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Metin Akpınar’ın, şirkette bulunan 476 bin 399 adet payını satışa sunduğu belirtildi. Gerçekleşecek satış sonrası Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL gelir elde etmesinin beklendiği ifade edildi.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki hamleleriyle de adından söz ettiren Akpınar’ın, yalnızca Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil; gayrimenkul, arsa ve sağlık yatırımlarında da önemli girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Metin Akpınar’ın iş dünyasındaki geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Usta sanatçı, 1992 yılında İzmir'de kurulan zincir marketin de ortakları arasında yer alıyordu. Akpınar'ın İzmir'de ayrıca hastane yatırımı da bulunuyor.

KIZI İSYAN ETTİ Akpınar'ın sonradan ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu ise babasının mal kaçırma hedefinde olduğunu dile getirdi.

