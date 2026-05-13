Çakma komiser 52 STK’yı kapının önüne koydu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

CHP’li belediyelerde yerli ve milli STK’lara yönelik kıyım sürüyor. İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun düşmanca tutumu, diğer belediyelerde de aynı şekilde devam ettiriliyor. 2012 yılında açılan Etimesgut Kent Konseyi binasında faaliyet yürüten 52 sivil toplum kuruluşu ve kamu yararına hizmet veren dernek 2024’te Belediye Başkanı seçilen CHP’li Erdal Beşikçioğlu tarafından hizmet verdikleri binadan atıldı. STK’ları muhatap almayı reddeden Beşikçioğlu, yerlerini ise misafirhane yaptı. Derneklere ait eşyaların çöpe atılır gibi boşaltılması sonrasında binaya CHP bayrakları ve “İmamoğlu’na özgürlük”, “Bizlere diz çöktüremeyeceksiniz” yazılı provokasyon pankartlarları asıldı. Hukuksuzluğa karşı haklarını kullanan STK’lar ise mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

ADD’YE ÜCRETSİZ YER VERDİLER

Mahkeme belediyeye savunma için 10 gün süre tanırken, Akit’e konuşan Başkent Samsunlular Derneği Genel Başkanı Mustafa Akça, şunları anlattı: “Erdal Beşikçioğlu göreve geldiğinden beri STK temsilcilerini muhatap almamıştır. Bize 3 gün süre tanıyan belediye demirbaş eşya ve malzemeleri, Atatürk resimleri, İstiklal Marşı tabloları, Niğdeliler Derneğinde bulunan Ömer Halisdemir resimleri dahil olmak üzere tutanak tutarak çöp poşetlerine doldurup festival depolarına attı. Binaya gidip CHP bayrakları ve İmamoğlu afişlerini indirttik. Fakat ertesi gün mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen binayı eski haline çevirmeleri gerekirken yeniden aynı bayrak ve afişlerle donattılar. Kamu yararına çalışan STK ve dernekleri hizmet verdikleri binadan atan CHP’li Etimesgut Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) ise Korkut Ata Kültür Merkezi’nde ücretsiz yer vermiştir. Yasal haklarımızı biliyoruz ve hizmet binamızı geri alana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.”

MAHKEME TANIMAZ BEŞİKÇİOĞLU

Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY) Başkanı İlimdar Boztaş da şunları söyledi: “2005 yılında TBMM’de kabul edilen kanuna istinaden kurulan Kent Konseylerini belediyelerin destekleyeceğine ilişkin madde uyarınca, Etimesgut Belediyesi de 2011 yılında Kent Konseyi hizmet binasını açtı. Ben o tarihte belediye meclis üyesiydim. Kent Konseyi binası inşa etmek üzere belediye ihale açtı. Etimesgut Kent Konseyi Hizmet Binası olarak inşa edildi ve hizmete açıldı. Binanın açılmasıyla birlikte belediyenin ilgili kanun çerçevesindeki görevi bitmiş oldu. Ancak Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi yönetimini kendi yönetiminde tuttu. Belediyenin bir müdürlüğü gibi gördü. Başkan Beşikçioğlu, göreve geldikten sonra ilk iş olarak mevcut Kent Konseyi binasının yapısal düzenini bozup amaç dışı kullanıma açtı. Bina dönüşümünü 100 milyon TL’ye ihale edip STK’ların tahliyelerini gerçekleştirdi. Bunun üzerine dava açtık. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen bildiklerini okuyorlar. Böylece Beşikçioğlu açıkça mahkeme kararını tanımadığını göstermiş oldu. Sadece TEDAY’ın kurslarını bitiren 272 engelli kursiyerimiz 10 yıl içinde kamuya atandı. Buradan Türkiye birincilikleri çıktı. Böyle bir yapıyı bozuyorlar. Şehrin ortak aklı olan STK’lar olarak kararlıyız. Binlerce vatandaşımızın eğitim aldığı böylesi güzel bir projeyi yıktırmayacağız. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”