  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD’ye müzakere resti: 5 "güven" şartı yerine getirilmeden masaya dönüş yok Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu! CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı Burcu Köksal'dan Özgür Özel ifşası! Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi Diğer 80 ilin yöneticileri örnek alsın! Bir vatandaşı ısıran köpeğin sahibine feci ceza! Türkiye’de ailenin çöküşü! Gençler evlenemiyor, yaşlılar yalnız yaşıyor! İran’dan dikkat çeken çağrı! "Tarih yaşananları hatırlayacak" 13 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Afrika Boynuzu’nda satranç: Etiyopya Sudan’daki savaşı neden körüklüyor?
Gündem

Afrika Boynuzu’nda satranç: Etiyopya Sudan’daki savaşı neden körüklüyor?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Afrika Boynuzu’nda satranç: Etiyopya Sudan’daki savaşı neden körüklüyor?

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar, yerel bir iç savaş olmaktan çıkarak bölgesel bir hesaplaşmaya dönüştü. Başbakan Abiy Ahmed Ali yönetimindeki Etiyopya, artık yalnızca bir komşu değil, savaşın seyrini değiştiren en kritik dış aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Addis Ababa yönetimi neden Sudan’daki yangına odun taşıyor? İşte Etiyopya’nın stratejik hesapları: Tüm ayrıntılar haberimizde.

HDK ile kurulan sinsi ittifak

Sudan ordusu, Etiyopya’yı açıkça HDK’ye askeri ve lojistik destek vermekle suçluyor. Bu suçlamaların arkasında somut veriler yatıyor:

  • Eğitim ve Lojistik: HDK unsurlarının Etiyopya topraklarındaki kamplarda eğitim aldığı, bazı saldırıların bu topraklardan organize edildiği ve sınır hattından Sudan’a geçiş yapıldığı iddia ediliyor.
  • Askeri Hareketlilik: Uydu görüntüleri ve araştırmalar, Etiyopya’nın Benişangul-Gumuz bölgesi ile Assosa Havalimanı çevresinde İHA altyapıları ve yoğun sevkiyat faaliyetleri olduğunu gösteriyor.
  • Esnek Ortak Arayışı: Sudan ordusunun sınır güvenliği ve baraj meselelerindeki sert tutumuna karşılık, HDK dış aktörlerle daha rahat ilişki kurabilen "esnek bir ortak" olarak görülüyor.

Kırılma noktaları: Fashaga ve Hedasi Barajı

İki ülke arasındaki gerilimin temelinde yıllardır çözülemeyen toprak ve su krizleri bulunuyor:

  • Fashaga Krizi: Tarım açısından verimli olan Fashaga bölgesinde Sudan ordusunun 2020’de kontrolü yeniden sağlaması, Etiyopya’da ciddi bir rahatsızlık yarattı. Sudan ordusunun bu bölgedeki varlığı, Etiyopya’nın Sudan politikasını daha agresif hale getirdi.
  • Nil Savaşları: Etiyopya’nın inşa ettiği Hedasi Barajı, Mısır ile büyük bir krize neden oluyor. Sudan ordusunun son dönemde Mısır ile askeri iş birliğini artırması ve ortak tatbikatlar yapması, Addis Ababa tarafından doğrudan "stratejik tehdit" olarak algılanıyor.

Kızıldeniz hedefi ve "krizi dışarı taşıma" stratejisi

Etiyopya'nın Sudan ilgisinin arkasında daha derin jeopolitik hedefler yatıyor:

  • Denize Erişim: Denize kıyısı olmayan Etiyopya için Kızıldeniz'e ulaşmak bir "ulusal varlık meselesi". Sudan, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz arasındaki geçiş alanı olarak bu stratejinin merkezinde yer alıyor.
  • İç Sorunlardan Kaçış: Tigray savaşı sonrası derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve etnik gerilimlerle boğuşan Abiy Ahmed yönetimi, içerideki baskıyı azaltmak için dış politikada daha saldırgan hamlelere yöneliyor. Uzmanlar bunu "içerideki krizi dışarı taşıma" politikası olarak değerlendiriyor.

Bölgesel bir felaket kapıda mı?

Etiyopya’nın bu hamleleri, Sudan’ın tamamen parçalanması veya Etiyopya ile Mısır arasında dolaylı bir çatışmanın başlaması gibi büyük riskleri beraberinde getiriyor. Sudan artık, Mısır, Etiyopya, Eritre ve BAE gibi aktörlerin dahil olduğu geniş çaplı bir nüfuz savaşının merkezine oturmuş durumda.

30 bin çadır Sudan’a ulaştı 5 kıtada, 84 ülkede Türkiye’nin eli var
30 bin çadır Sudan’a ulaştı 5 kıtada, 84 ülkede Türkiye’nin eli var

Dünya

30 bin çadır Sudan’a ulaştı 5 kıtada, 84 ülkede Türkiye’nin eli var

Iğdır'dan Etiyopya'ya uçtu! 688 gün sonra Aras Kuş Cenneti'ne döndü
Iğdır'dan Etiyopya'ya uçtu! 688 gün sonra Aras Kuş Cenneti'ne döndü

Yerel

Iğdır'dan Etiyopya'ya uçtu! 688 gün sonra Aras Kuş Cenneti'ne döndü

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz
İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

Gündem

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

Guterres-Sisi zirvesinde bölgesel krizlere diplomatik neşter! BM’den Mısır’ın Sudan ve Gazze hamlelerine tam not!
Guterres-Sisi zirvesinde bölgesel krizlere diplomatik neşter! BM’den Mısır’ın Sudan ve Gazze hamlelerine tam not!

Gündem

Guterres-Sisi zirvesinde bölgesel krizlere diplomatik neşter! BM’den Mısır’ın Sudan ve Gazze hamlelerine tam not!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23