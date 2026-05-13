Türk çadırları Lübnan’a umut oldu: Yerinden edilen ailelere Türkiye desteği

İNSAN EVİNDEN ÇIKINCA PSİKOLOJİK OLARAK RAHAT EDEMEZ: İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 60 yaşındaki Mahmud Halil Ayaş da ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle evlerine dönemediğini söyledi. Güneyli olduğunu ve Beyrut'un Dahiye bölgesinde yaşadığını belirten Ayaş, saldırılar nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldığını anlattı. Türkiye'ye teşekkür eden Ayaş, "İnsan evinden çıkınca onu saraya da koysan psikolojik olarak rahat edemez. Ama burada Kızılhaç ve çeşitli dernekler yardım ediyor. Türkiye de destek oluyor. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.