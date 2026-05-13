Türk çadırları Lübnan’a umut oldu: Yerinden edilen ailelere Türkiye desteği

OKULUMA VE KÖYÜME YENİDEN GİTMEK İSTİYORUM: Lübnanlı 13 yaşındaki Hüseyin Habbuş, İsrail'in güneydeki Harayib beldesine düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 kişilik ailesiyle birlikte Beyrut'a göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Köylerinin ve evlerinin yıkıldığını anlatan Habbuş, "İsrail bizi evlerimize gitmekten mahrum bıraktı. Okullarımıza gitmekten mahrum bıraktı. Evimiz yıkıldı, köyümüz yıkıldı." dedi. Türkiye'ye teşekkür eden Lübnanlı çocuk, "Türkiye bizim ailemizdir ve onurumuzdur. Allah onların gençlerini ve ailelerini korusun." ifadelerini kullandı. Arkadaşlarını özlediğini söyleyen Habbuş, günlerini çadır kentte oyun oynayarak geçirdiklerini belirterek, "Ama evime, okuluma ve köyüme yeniden gitmek istiyorum. Benim sevdiğim her şey orada." diye konuştu.