Vicdan mahkum edildi: Siyonizm güzellemesine tepki gösteren vatandaşa ceza!

Soykırım destekçisine "hakaret" koruması

Türkü Avcı'nın, sosyal medya üzerinden kendisine "bebek katili teröristler" diyerek tepki gösteren bir vatandaşa açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, binlerce masumun katledildiği bir dönemde sergilenen bu vicdani tepkiyi suç sayarak vatandaşı para cezasına çarptırdı. Soykırım ideolojisini savunanların "hakaret mağduru" sıfatıyla korunması, toplumun geniş kesimlerinde büyük bir infiale neden oldu.

"Adalet nerede?" sesleri yükseliyor

Kararın ardından sosyal medya platformlarında tepki yağdı. Vatandaşlar, adaletin tecelli etme biçimini şu çarpıcı sorularla sorguluyor:

Jet hızıyla ceza: Sosyal medyadan insani bir refleks gösteren vatandaş jet hızıyla cezalandırılırken, İsrail ordusuna katılarak Gazze'deki katliamlara dahil olan çifte vatandaşlar hakkında neden henüz somut bir hukuki adım atılmıyor?

İtibar mı, insanlık mı?: Gazze'de dökülen kanı savunanların "itibarını" korumak, katliam destekçilerine karşı hukuki sorumlulukları yerine getirmekten daha mı öncelikli?

Toplumun talebi net: Suça ortak olanlar yargılansın

Vatandaşlar, sadece sözle değil, fiilen de soykırım suçuna ortak olan veya bu suçu açıkça öven kişilere karşı caydırıcı adımların atılmasını bekliyor. Kamuoyu, hukukun mazlumun yanında durması ve katliam ideolojilerini savunanların cesaretlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Gündemdeki bu adaletsiz tablo, Gazze'deki trajediye karşı duran vicdanlı yüreklerin susturulmaya çalışıldığının açık bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.