  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yalım’dan Ağbaba ve parti üyesi kadınlara suçlama İran’dan ABD’ye müzakere resti: 5 "güven" şartı yerine getirilmeden masaya dönüş yok Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu! CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı Burcu Köksal'dan Özgür Özel ifşası! Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi Diğer 80 ilin yöneticileri örnek alsın! Bir vatandaşı ısıran köpeğin sahibine feci ceza! Türkiye’de ailenin çöküşü! Gençler evlenemiyor, yaşlılar yalnız yaşıyor! İran’dan dikkat çeken çağrı! "Tarih yaşananları hatırlayacak"
Gündem Vicdan mahkum edildi: Siyonizm güzellemesine tepki gösteren vatandaşa ceza!
Gündem

Vicdan mahkum edildi: Siyonizm güzellemesine tepki gösteren vatandaşa ceza!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vicdan mahkum edildi: Siyonizm güzellemesine tepki gösteren vatandaşa ceza!

Türkiye gündemi, Sözcü TV ekranlarında açıkça "Siyonist olduğunu ve İsrail'i desteklediğini" beyan eden Türkü Avcı vakasıyla sarsılmaya devam ediyor. Gazze’de bebeklerin, kadınların ve sivillerin üzerine bombalar yağarken yapılan bu provokatif açıklama hafızalardaki yerini korurken, yargıdan gelen son karar vicdanları bir kez daha yaraladı.

Soykırım destekçisine "hakaret" koruması

Türkü Avcı'nın, sosyal medya üzerinden kendisine "bebek katili teröristler" diyerek tepki gösteren bir vatandaşa açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, binlerce masumun katledildiği bir dönemde sergilenen bu vicdani tepkiyi suç sayarak vatandaşı para cezasına çarptırdı. Soykırım ideolojisini savunanların "hakaret mağduru" sıfatıyla korunması, toplumun geniş kesimlerinde büyük bir infiale neden oldu.

"Adalet nerede?" sesleri yükseliyor

Kararın ardından sosyal medya platformlarında tepki yağdı. Vatandaşlar, adaletin tecelli etme biçimini şu çarpıcı sorularla sorguluyor:

  • Jet hızıyla ceza: Sosyal medyadan insani bir refleks gösteren vatandaş jet hızıyla cezalandırılırken, İsrail ordusuna katılarak Gazze'deki katliamlara dahil olan çifte vatandaşlar hakkında neden henüz somut bir hukuki adım atılmıyor?
  • İtibar mı, insanlık mı?: Gazze'de dökülen kanı savunanların "itibarını" korumak, katliam destekçilerine karşı hukuki sorumlulukları yerine getirmekten daha mı öncelikli?

Toplumun talebi net: Suça ortak olanlar yargılansın

Vatandaşlar, sadece sözle değil, fiilen de soykırım suçuna ortak olan veya bu suçu açıkça öven kişilere karşı caydırıcı adımların atılmasını bekliyor. Kamuoyu, hukukun mazlumun yanında durması ve katliam ideolojilerini savunanların cesaretlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Gündemdeki bu adaletsiz tablo, Gazze'deki trajediye karşı duran vicdanlı yüreklerin susturulmaya çalışıldığının açık bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Siyonizme karşı mabedler el ele
Siyonizme karşı mabedler el ele

Aktüel

Siyonizme karşı mabedler el ele

Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti
Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti

Dünya

Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti

Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı
Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı

Gündem

Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

GUGUK ADALETİ Mİ Kİ

At izi it izi eskidendi... şimdi bütün izler birbirine karışmış durumda....

Asım keskin

Bu kararı veren mahkeme ve hakim incelenmeli. Kim bunlar. Ve derhal görevden uzaklaştırılmasi geren bence
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23