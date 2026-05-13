  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var İhmal bizi bitirdi: Türkiye yok olmanın eşiğinde! Aile Çökerse Ülke Uçuruma Sürüklenir! "İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana! Eyüp Sultan Cami yaz sonu açılıyor Avrupa'nın en büyüğü Fransa'ya mühür olacak Ankara’da "Sanal Çetelere" şafak operasyonu: 19 gözaltı Mustafa Varank’ın “geyik” esprisi törene damga vurdu! Enerji Bakanı’nın yüzüne dikkat Türkiye güne dev operasyonla uyandı: '5 milyar 800 milyon TL' olarak açıklandı ABD’liler suikast girişimlerine inanmıyor Mallarını iyi tanıyorlar
Gündem Laikçi seküler hayat tarzının eseri! Torreira'ya saldırının gerekçesi ortaya çıktı
Gündem

Laikçi seküler hayat tarzının eseri! Torreira'ya saldırının gerekçesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Laikçi seküler hayat tarzının eseri! Torreira'ya saldırının gerekçesi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalanırken ifadesinde, kız arkadaşı İpek B. ile Lucas Torreira arasında yakınlaşma olduğunu, bu nedenle futbolcuyu yumrukladığını söyledi. Torreira ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sanal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi. Torreira'nın şoförü Eray S.'nin (39) de Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

"İstanbul nimet nimet" diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu
“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu

Gündem

“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu

CHP’nin trolleri linç kampanyası başlattı
CHP’nin trolleri linç kampanyası başlattı

Gündem

CHP’nin trolleri linç kampanyası başlattı

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu" CHP’den kaçan kaçana!
"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana!

Gündem

"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana!

CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var
CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Gündem

CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisinin sahneye çıkması salonda protestoya yol açtı. Seyirciler “soykırı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimi..
Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!
Gündem

Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 4 kişinin deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışırken gözaltına alınması üzerine Kuveyt yönetimi "..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23