  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yalım’dan Ağbaba ve parti üyesi kadınlara suçlama İran’dan ABD’ye müzakere resti: 5 "güven" şartı yerine getirilmeden masaya dönüş yok Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu! CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı Burcu Köksal'dan Özgür Özel ifşası! Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi Diğer 80 ilin yöneticileri örnek alsın! Bir vatandaşı ısıran köpeğin sahibine feci ceza! Türkiye’de ailenin çöküşü! Gençler evlenemiyor, yaşlılar yalnız yaşıyor! İran’dan dikkat çeken çağrı! "Tarih yaşananları hatırlayacak"
Gündem Bakan Gürlek, 14 ilde düzenlenen operasyonu duyurdu: 24 milyarlık kirli çark deşifre edildi! 55 şüpheli gözaltında
Gündem

Bakan Gürlek, 14 ilde düzenlenen operasyonu duyurdu: 24 milyarlık kirli çark deşifre edildi! 55 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Gürlek, 14 ilde düzenlenen operasyonu duyurdu: 24 milyarlık kirli çark deşifre edildi! 55 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonla 24 milyar liralık işlem hacmine ulaşan devasa bir yasa dışı bahis şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Gençleri ve ülke ekonomisini hedef alan suç şebekesine yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınırken, Bakan Gürlek "Bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

“SUÇ YAPILANMALARININ NEFESİNİ KESMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Gürlek, söz konusu yapının 24 milyar liralık dev bir işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BAKANLIKLAR ARASI GÜÇLÜ EŞ GÜDÜM VURGUSU

Suç ve suçluyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Gürlek, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu
Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Gündem

Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel’e cevap: Türk yargısı kimseden talimat almaz
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel’e cevap: Türk yargısı kimseden talimat almaz

Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel’e cevap: Türk yargısı kimseden talimat almaz

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

İstanbul merkezli 35 ilde operasyon yapıldı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
İstanbul merkezli 35 ilde operasyon yapıldı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Gündem

İstanbul merkezli 35 ilde operasyon yapıldı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin

Fetullah Gülen herkülorgtan şakirtlerine *"Her mecrayı değerlendireceksiniz, her alanda olacaksınız, telekonomisyon çağını iyi değerlendireceksiniz! Ulaşım çağındayız, bilgisayar oyunlarını da iyi değerlendirin! Sanatı, siporu her türlü sosyal aktiviteyi iyi değerlendireceksiniz! Evlere, gönüllere, beyinlere gireceksiniz! Edirneden Karsa, Karsın en ücra köyüne kadar ulaşacaksınız!!! Diyordu.....______/ Bu sebeple her nekadar illegal iş varsa, hele böyle evlere ocaklara ateş düşüren çeşitli vakalar varsa arkasında Fetö olduğu kanaatindeyiz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23