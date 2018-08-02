Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
Sabah kahvaltılarında severek yiyebileceğiniz bir tarif arıyorsanız yumurtalı ekmek tarifini sizde evinizde deneyebilirsiniz.02 Ağustos 2018 Perşembe 17:14
MALZEMELER:
1 adet bayat ekmek
4 adet yumurta
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kekik
1/2 çay kaşığı nane
1/2 çay kaşığı pul biber
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
YAPILIŞI:
Ekmeği ince dilimler halinde kesin.
Diğer malzemelerle ekmeğin sosunu hazırlayın.
Ekmekleri sosun içine batırarak bol yağın içinde kızartın.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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