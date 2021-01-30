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Ekonomi Yumurtada fahiş zammın nedenini açıkladı
Ekonomi

Yumurtada fahiş zammın nedenini açıkladı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Afyon, yumurta fiyatlarının artmasını yem maliyetinin yükselmesine bağlı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 21:11:00 -
Yumurtada fahiş zammın nedenini açıkladı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, artan yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yumurta fiyatlarında özellikle son birkaç aydır yaşanan yükselişe işaret eden Afyon, "Son bir yıllık ortalama yumurta üretim maliyeti ve üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında maliyetine veya zararına satış yapılmaya çalışıldığı anlaşılır. Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde." diye konuştu.

"17 aydır zarar eden üreticilerimiz fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı"

Afyon, geçen yıl dünya genelinde hububat krizi yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kriz nedeniyle özellikle soya ve mısırda fiyatlar yükseldi. Yumurtada girdi maliyetleri geçen yılın ekim ayından itibaren arttı.

Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı. 'Bazı farklı tip yumurtaların fiyatı sanki tamamını kapsıyormuş' gibi bir algı var.

Bugün itibarıyla markette ambalajlı 30 adet yumurtayı 20 liraya bulmak mümkündür. En değerli protein kaynağı olan yumurtanın kilogram fiyatının 15 lira olması çok görülmemelidir."

"Biz zarar ederken marketler karlı satış yapıyor"

Market satış fiyatlarına müdahale edemediklerinin altını çizen Afyon, "Biz zarar ederken de kar ederken de marketler karlı satış yapıyor." dedi.

 

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Yorumlar

abdrhman

yalan söylüyorlar. esas gerçek nedeni tavuklar greve gitmiş.
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Sahin

Ahanda yalan söylüyor.
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