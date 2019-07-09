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Yumurta üreticileri sıkıntıda

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki üreticiler, 35 kuruşu mal ettikleri yumurtayı 20 kuruşa sattıkları anlatarak sektörün büyük sıkıntıda olduğunu belirttiler.

09 Temmuz 2019 Salı 10:48
Yumurta üreticileri sıkıntıda

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki üreticiler, 35 kuruşu mal ettikleri yumurtayı 20 kuruşa sattıkları anlatarak sektörün büyük sıkıntıda olduğunu belirttiler.


Üreticilerden Yasin Toköz, yumurtanın ihracata dayalı bir sektör olduğunu anlattı. Toköz, geçen mayıs ayından beri büyük sıkıntısını yaşadıklarını ve bunun sadece Başmakçı’ya has bir durum olmadığını belirtti. Yumurta üretiminde Türkiye genelinde sıkıntı yaşandığını anlatan Yasin Toköz, "İhracatın acilen açılması için devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. İhracatın büyük kısmı Irak’a yapılıyordu. Diğer ülkelere de ihracat vardı. Ama büyük kısım Irak’a yapılan ihracattı. Bu ülkeye yapılan ihracat durdu. Bir diğer sıkıntı ise konkordato olaylarıdır. Konkordato ilan eden yerler geçmiş borcunu durduruyor, peşin para çalışmaya başlıyor. Bu durum diğer insanları sıkıntıya sokuyor. Bu konkordato olaylarının düzenli bir hale getirilmesi gerekiyor, çünkü sektöre zarar veriyor. Üreticinin birçoğunun banka limitleri dolu şu anda. 35 kuruşa mal edilen yumurta 20 kuruşa satılıyor. Çok ciddi zarar var. Ayrıca iç piyasada yumurta tüketiminde de ciddi düşüş var" dedi.


Bir diğer üretici ise yumurta sektörünün canlıya bağlı bir üretim olduğunu anlatarak, "Tavuğa, ’fiyatlar düşük, sen bu hafta yem yeme’ veya ’Satışlar düşük, fiyatlar düşük bu hafta yumurtlama’ diyemezsin, onları beslemek zorundasın" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:48
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